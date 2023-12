El beach vóley misionero espera decir presente

sábado 02 de diciembre de 2023 | 6:01hs.

Desde el próximo jueves y hasta el domingo 10 de diciembre se desarrollará en Rosario, Santa Fe, el primer campeonato Nacional de Selecciones de beach vóley de la temporada 2023-2024, organizado por la federación argentina.



Del mismo formarán parte las formativas sub 14, sub 16 y sub 18 de cada provincia invitada y por supuesto que Misiones se hará presente con sus equipos a cargo de la Escuela Municipal de Posadas.



Mateo Monzón, Ricardo Quiroz, Estefanía Graef y Rosario Ramírez lo harán en sub 14; Walter Vega, Facundo Meza, Cintia Castillo y Fernanda Sidoruk participarán en sub 16; y Alejando Guerrero, Marcos González, Sofía Betancur y Milagro Lezcano formarán parte de la sub 18.



Desde la organización ya avisaron que el monto total a abonar por persona es de 48 mil pesos -incluye alojamientos y comidas-. Pero desde la federación misionera están buscando solventar los gastos de transporte.



“Necesitamos la ayuda de la sociedad o de un medio para trasladarnos; estamos dispuestos a pagar combustible y viáticos a quienes nos lleven”, remarcó César Melgarejo, entrenador internacional de beach volley y uno de los encargados de esta nueva aventura.



“Tenemos talento y no podemos estar ausentes en este tipo de torneos. Recaudamos 750 mil pesos vendiendo pastelitos, empanadas y rifas, así pudimos entrar al torneo. Pero la realidad es que no tenemos con qué viajar. Pedimos ayuda”, cerró.



Misiones viene pisando fuerte en esta disciplina con una importante cosecha de logros en estos últimos años en torneos de envergadura como los Nacionales de Playa. Y de hecho hace unas semanas atrás el jugador posadeño Marcos González integró la selección argentina en el Mundial de beach de Tailandia, logrando el noveno puesto.