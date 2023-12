Nacional de Levantamiento Olímpico: destacada cosecha

sábado 02 de diciembre de 2023 | 6:01hs.

Misiones se hizo presente en el Campeonato Nacional de Levantamiento Olímpico en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), en Buenos Aires, y tuvo una cosecha histórica para la provincia gracias al excelente desempeño de Dahiara Ramírez, que arrasó con el medallero por partida doble.



Es que la posadeña, formada por el profesor Rafael Larraburu, sumó ayer un total de seis medallas de oro en dos divisiones -sub 15 y la sub 17- con triunfos en arranque, envión y total olímpico.



Esta no fue la única alegría para la tierra colorada ya que el miércoles pasado el obereño David Pereira se alzó con la presea de plata en la categoría sub 15, en 61 kilos.