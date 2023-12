Los pibes de la sub 17 quedaron cuartos

sábado 02 de diciembre de 2023 | 6:01hs.

El seleccionado sub-17 de la Argentina perdió ayer ante Mali por 3-0 y culminó en el cuarto puesto en la Copa del Mundo de la categoría que se desarrolla en Indonesia.



El encuentro se jugó en el Estadio Manahan, en la ciudad de Surakarta, y los goles del equipo africano fueron marcados Ibrahim Diarra, Mamadou Doumbia y Hamidou Makalou.



Argentina padeció algo muy similar a lo que vivió en el debut al perder ante Senegal (2-1), se enfrentó a un otro equipo africano muy físico, con jugadores muy potentes y veloces.



La superioridad africana se planteó en la zona media con la presión ejercida por Sekou Kone y Moussa Massire Diop, la inteligencia para moverse de Hamidou Makalou y el peligro que planteaban en cada incursión ofensiva Mohamoud Barry e Ibrahim Diarra.



Tomando en cuenta ese panorama, no tardó en llegar el primer gol africano con un zurdazo al palo izquierdo de Diarra que superó a Florentín, quien ya había salvado su valla ante un remate al ángulo de Makalou.



Argentina no contó como titular con su máxima figura Claudio Echeverri, quien ingresó en el segundo tiempo. Pese a todo logró equilibrar el desarrollo del juego en los último 15 minutos con algunas apariciones de Gustavo Albarracín, Ian Subiabre o el goleador Agustín Ruperto.



Sin embargo, pese a la mejoría, el equipo de Diego Placente no pudo terminar de peor manera ya que en el adicional Doumbia estableció el 2-0 con un cabezazo.



En el inicio del segundo tiempo Mali pegó otro letal golpe a las aspiraciones argentina cuando Makalou estableció el 3-0 con una exquisita definición dejando en el camino a dos defensores argentino y al arquero.



Fue derrota en la despedida, en la actuación más floja de la Argentina, pero este final en nada invalida el muy buen desempeño del equipo en el Mundial.



Hoy a las 9 de Argentina se jugará la final, en el mismo escenario, entre Alemania y Francia.