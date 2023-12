Se estrelló un en helicóptero en plena autopista en Madrid

viernes 01 de diciembre de 2023 | 23:30hs.

Un helicóptero se estrelló en una autopista de Madrid, España, y sus dos tripulantes resultaron gravemente heridos, al igual que un automovilista que transitaba por el lugar. El alcalde de la capital española, José Luis Martínez-Almeida, destacó la actuación del piloto de la aeronave y sostuvo que sus maniobras evitaron "una tragedia mucho mayor".

El accidente aéreo se produjo este viernes en la autopista M-40, correspondiente al distrito de Hortaleza, cuando el helicóptero se dirigía al aeródromo de Cuatro Vientos.

Se trata de un helicóptero Enstrom 280FX Shark, con matrícula F-HPUX, que participaba en la feria European Rotors que se estaba llevando a cabo en Ifema, según detalló la cuenta de X "On The Wings of Aviation".

Uno de los ocupantes sufrió un traumatismo craneoencefálico leve y pudo salir por sus propios medios de la aeronave, mientras que el otro tuvo que ser rescatado por los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid con una posible fractura en el fémur, según informaron desde Emergencias Madrid.

Por el accidente también resultó herido el conductor de un auto que circulaba por la autopista y sufrió cortes por la rotura de un cristal del vehículo.

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, destacó la actuación del piloto helicóptero y sostuvo que su "aterrizaje forzoso" evitó "una tragedia mucho mayor" en la M-40.

"Era un helicóptero que venía de una exhibición que se estaba haciendo en Ifema, cuyo su destino era Cuatro Vientos y que, sin perjuicio de que todavía no conocemos exactamente los detalles de lo que ha pasado, todo apunta a que la pericia del piloto desde luego ha evitado que hubiera una tragedia mucho mayor", sostuvo Almeida.

Dentro de las posibles causas del accidente, los investigadores manejan dos hipótesis: un fallo técnico del helicóptero o una fuerte ráfaga de viento que lo hizo chocar contra uno de los pilares del puente que cruza la M-40 y caer sobre en cantero, según indicó el sitio ABC.

Testigos del accidente aseguraron que el helicóptero "volaba muy bajo, como si un problema técnico le impidiese coger altura", mientras que otros vieron "cómo el helicóptero hacía maniobras raras para evitar caer en la carretera".

La feria European Rotors celebra en estos días su tercera edición anual y cuenta con más de 200 expositores y 20 helicópteros, instalados en el recinto de Ifema.