Estiman que Milei seguirá con sistema de dólar administrado

viernes 01 de diciembre de 2023 | 6:04hs.

Fundación Mediterránea presentó su visión sobre la economía poselectoral en el Parque del Conocimiento en Posadas. Los disertantes fueron Jorge Vasconcelos, economista y jefe Ieral; y Gerardo Alonso Schwartz, economista y jefe Ieral NEA. La fundación creada formalmente el 7 de julio de 1977 en Córdoba, lleva adelante sus tareas de investigación a través del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral).

Durante la exposición Vasconcelos, habló sobre distintos panoramas tras la asunción de Javier Milei, presidente electo luego del 10 de diciembre. “El ajuste fiscal y merma del gasto público son necesarios para evitar que la inflación siga reprimida. La estanflación la vivimos hace diez años, pero en esta oportunidad, será con medidas donde la sentiremos más”, dijo el economista.

En el NEA

El economista Schwartz, por su parte, detalló sobre lo logrado en el último tiempo en cuanto a puestos de trabajo. “En Misiones se registró que 104 mil empleos son del sector público y 112 mil del sector privado. Más allá de las pérdidas que se habla en cuánto al sector público, lo que deberíamos esperar hasta la asunción de Milei. Lo que venga será con mayor apertura comercial”, anticipó.

Luego, tras varias investigaciones que se llevaron adelante desde la Fundación, indicó que “la única certeza que tenemos con los dichos del presidente electo es que el sector empresarial tendrá más protagonismo. Lo que significa más desafíos”. Incluso, detalló que las perspectivas de crecimiento para el 2024 son de un crecimiento más del 2% para toda la América Latina. Mientras que en el mundo, habrá un crecimiento entre el 4% y 6% .

Sobre exportaciones, también sostuvo que a Misiones aún le falta mucho por crecer. “El NEA exporta poco porque tiene mucha competencia a nivel mundial sobre los productos que salen al mundo. Estamos en la región que menor cantidad de exportaciones a comparación de otras. Aunque Corrientes comenzó a crecer en este sentido, Misiones continúa estancada”. Recordó que desde hace diez años se exportan los mismos productos: yerba mate, tabaco, té, pasta celulosa y madera.

Desde el 10 de diciembre

Según Vasconcelos, la economía a partir del 10 de diciembre no tendrá un escenario lineal. “Bajo la trayectoria de las variables implicaría que la inflación salte de 300 a 900. Reducir el déficit no será sencillo. Hay dichos que el Banco Central no emitirá pesos de forma directa, pero está planteado el tema de las Leliq, por lo que el Banco no podrá cerrar las ventanillas. Lo importante aquí es que ningún gobierno debe perder la confianza del sistema bancario”.

Las Leliq son un instrumento de deuda remunerada emitido exclusivamente por el Banco Central de la República Argentina, creadas en enero de 2018. Además, el experto apuntó que el gobierno que se viene piensa en el tipo de cambio sin que sea una traba para la inflación.

“El objetivo principal es recuperar reservas a partir del tipo de cambio. El dólar dependerá de la oferta y demanda. Seguirá siendo un dólar administrado. La tasa de interés debe ser vista como algo que puede ganarle al precio del dólar oficial los próximos 30 días para que la expectativa de devaluación sea menor a la inflación”. Luego, añadió que si las medidas están basadas de esta manera “no hay garantías que la inflación puede estar entre 20% y 25%. Todas son hipótesis de tratar de conectar las lógicas de variables relacionadas”, sostuvo. Señaló que el plan de Milei podría ser exitoso y traer una brecha cambiaria del 40%”.