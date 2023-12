Irrumpieron en su casa y le robaron 15 millones de pesos

viernes 01 de diciembre de 2023 | 6:03hs.

Al menos tres delincuentes fuertemente armados irrumpieron en el domicilio de un comerciante obereño y escaparon con un botín que rondó los 15 millones de pesos, entre dólares y moneda nacional, según la denuncia radicada ante la Seccional Cuarta.

El hecho se registró en la madrugada del último sábado en perjuicio de Augusto Sebastián Torres (39), quien reside en calle Salto Dos Hermanas, en el barrio Villa Kleiven.

En diálogo con El Territorio, el damnificado se mostró consternado por el enorme perjuicio económico que le significó el atraco, al tiempo que manifestó que los autores actuaron con gran profesionalismo.

Tampoco descartó la participación de un “entregador”, ya que días atrás vendió dos vehículos y por ello tenía una importante suma de dinero de su casa: 14.900 dólares y 390 mil pesos.

Además, los malvivientes se llevaron prendas de vestir, bolsos, mochilas, relojes, alhajas y tres celulares, entre otros objetos de valor.

En tanto, antes de huir tomaron el recaudo de llevarse la grabadora DVD con los registros de las cámaras de seguridad.

“Aparte de los 15 millones en dólares y pesos, estimo que se llevaron otros 5 millones en diferentes objetos. Es un perjuicio enorme, cosas que compré con años de trabajo. La verdad que me voltearon, quedé en cero”, graficó Torres.

Sobre el hecho, mencionó que el viernes por la noche recibió a un grupo de amigos a comer un asado, los cuales se retiraron alrededor de las 2.40 del sábado. En la casa quedaron el dueño, su hijo de 4 años y la niñera.

Estudiado

Apenas se acostó, según mencionó en la víspera, fue sorprendido por tres hombres armados que ingresaron a su habitación. Usaban ropas oscuras, tenían gorras, guantes y barbijos.

“Me dijeron que era un asalto, me ataron y también a la niñera de mi hijo. No nos golpearon. Me pedían la plata y revisaron toda la casa con mucha calma hasta que encontraron lo que querían”, detalló.

Afirmó que los malhechores “sabían muy bien lo que hacían, eran profesionales y estaban tranquilos. Tan tranquilos que antes de irse comieron el asado que sobró y abrieron un vino”.

Torres comentó que al irrumpir en su dormitorio uno de los encapuchados le apoyó el arma en la cabeza. En tal sentido, indicó que “los tres estaban armados”.

Luego de hallar el dinero y comer los restos del asado, alrededor de las 5.15 los delincuentes escaparon del lugar.

La niñera fue la primera que logró desatarse, ya que no la habrían amarrado tan fuerte. La chica asistió a su patrón y éste llamó a la Policía.

“También se llevaron el DVD con las grabaciones de las cámaras. Se ve que estudiaron todo previamente y treparon el muro por el baldío del fondo; una vez en patio, accedieron al balcón y entraron por la ventana del baño”, indicó.

Precisamente, en el citado baldío la Policía encontró gran cantidad de colillas de cigarrillos que habrían fumado los ladrones mientras esperaban para dar el golpe.

“Hace unos días vendí un par de vehículos y hay gente conocida que sabía eso. Tal vez de ahí se filtró el dato, lamentablemente”, agregó.