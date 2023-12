Capioví: intoxicación masiva con lasaña en la Fiesta de las Técnicas

viernes 01 de diciembre de 2023 | 6:04hs.

Un grupo de al menos 76 alumnos que participaban en la segunda Fiesta de la Educación Técnica, en Capioví, debió ser trasladado entre la noche del miércoles y la mañana de ayer al hospital de área de la localidad tras sentir malestares a causa de un cuadro de intoxicación, según informaron desde la organización del evento. Los estudiantes se encontraban ayer recuperándose y las autoridades atribuyen el cuadro a la comida -una lasaña que fue plato principal al mediodía- y a las altas temperaturas que se viven en toda la provincia.

“Les dimos la comida a los chicos y de las 1.500 viandas que se dieron tenemos a unos 45 que tuvieron que ser atendidos. Sabemos que puede haber sido por una cuestión tal vez del calor, de algo en particular, pero han sido atendidos por personal idóneo”, había señalado a El Territorio el ministro de Educación de Misiones, Miguel Sedoff, antes de conocer los números finales de afectados.

“El de la comida es un servicio contratado, pero estamos atentos. Igualmente no es nada grave, hubo descomposturas leves, pero sí es responsabilidad nuestra porque los estudiantes han sido convocados por el ministerio para esta fiesta y estamos atentos a que esto no pase a mayores”, agregó el titular de la cartera provincial.

El funcionario buscó llevar tranquilidad a los padres al decir que todo estaba bajo control y el encuentro de estudiantes contaba con servicio de emergencia, médicos y enfermeros que monitorearon la situación.

“Sobre la responsabilidad de la empresa es una cuestión que va a venir después, pero hay una prioridad, una responsabilidad que es la preocupación nuestra en este momento, la salud de los chicos y de las personas afectadas”, dijo el funcionario.

Luego sumó que el plato sumado al fuerte calor, con sensación térmica encima de los 40º, fueron el combo ideal para el problema.

“Todo fue entre la noche del miércoles y hoy -por ayer-. Pero puntualmente ya han detectado que se trató de esa comida particular. Es una comida nutricionalmente recomendada por las calorías y por los nutrientes para poder hacer las actividades físicas que se requerían. No ha sido caprichosa la selección de la comida. Pero es algo que también puede suceder y no escapamos a la responsabilidad. Igualmente estamos atentos y estamos atendiendo la situación que está pasando”, insistió.

Según reconstruyó este medio, ante la situación rápidamente los organizadores de la fiesta se ocuparon del traslado de los menores que estaban participando del evento educativo. “Tuvimos que llevar a algunos al hospital, sí. Suponemos que es la comida o el exceso de calor, fueron altísimas las temperaturas. Grave no tenemos a ninguno, tampoco están internados. Se les medicó en el hospital”, explicó Gilson Berger, subsecretario de Educación Técnica de Misiones.

Según el testimonio de un alumno, los chicos tuvieron molestias como dolor de cabeza, de panza, mareos y vómitos: “Comenzó con pequeños dolores de cabeza entre algunos de mis compañeros, creíamos que pudo ser el calor porque no había luz. A la tardecita escuchamos que algunos chicos estaban descompuestos y a la hora eran muchos más. Los profes pedían asistencia médica”.

Haciendo referencia a los alimentos que consumieron, indicaron: “Al mediodía comimos lasaña, todos concluimos que eso fue lo que nos perjudicó, y a la hora de la cena empanadas y pizza”.

Fuentes médicas apuntaron que “ninguno de los chicos debió ser internado y tampoco hubo derivaciones a otros centros de salud”. Por lo tanto, destacaron que “se los atendió y brindó cuidado hasta que se sintieron mejor”, pero en el proceso “fue arduo el trabajo de los médicos y enfermeros para atender a todos los pacientes que llegaban de a decenas”.

Evento opacado

El festejo de las técnicas que comenzó el miércoles terminó ayer en horas del mediodía. Se trata de la segunda edición de la Fiesta de la Educación Técnica de Misiones, donde 1.500 estudiantes con sus docentes de 75 escuelas se convocaron para mostrar su talento.

El evento se desarrolló en el predio del Club Papel Misionero y el objetivo es sacar de las aulas todo lo que se hace puertas adentro de los establecimientos y así ver entre todos lo que desarrollan sus pares en los colegios. Además, varias empresas fueron invitadas a participar para conocer de cerca a los chicos, sus inquietudes y sus perfiles técnicos en caso de necesitar contratar a futuros egresados.

“Son 75 escuelas que se hicieron presentes desde diferentes puntos de la provincia. Esto permite poner en un sólo lugar todo el talento y que todos puedan visitar, conocer y poner en valor todo el trabajo que hace la educación técnica, que hacen los docentes y los directivos”, había dicho Berger.

El encuentro tuvo también aristas deportivas y culturales donde los estudiantes muestran su capacidad en esas disciplinas como canto, baile, vóley, padel, ajedrez y fútbol 7.



En cifras

1.500

Alrededor de 1.500 estudiantes con sus docentes de toda la provincia participaron del evento que se hizo en Capioví entre el miércoles y ayer.