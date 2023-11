Elecciones en Exactas: impugnaron la Mesa 8 de Enfermería y piden la intervención del decanato

jueves 30 de noviembre de 2023 | 14:30hs.

Durante la jornada de ayer la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), realizó las elecciones del Centro de Estudiantes, proceso que duró casi todo el día y del cual fueron parte los alumnos de todas las carreras que nuclea dicha casa de estudios.

Pero el sufragio no terminó de acuerdo a lo esperado, porque al menos dos de las tres listas que se presentaron denunciaron "irregularidades", lo que hace que al momento no se haya terminado el escrutinio. La Junta Electoral del claustro estudiantil (que está integrada por 6 estudiantes) "en base a denuncias infundadas" -según los denunciantes- impugnó la Mesa 8 de la Escuela de Enfermería, que se estima nuclea a casi la mitad del padrón habilitado, y disconformes con la medida, los futuros enfermeros solicitaron la intervención del decanato que hasta el momento no se pronunció.

"Llegaron a la Junta Electoral una serie de denuncias infundadas en las que se hablaba de proselitismo e incumplimiento de la veda, y de eso se agarraron para impugnar la urna de la Mesa 8, cuando el estatuto no contempla impugnaciones por ese tipo de actos, que además no pudieron ser probados con evidencia", explicó uno de los estudiantes de Exactas, analizando que "la Junta trata de que los votos de Enfermería no cuenten, porque corresponden al 50% del padrón, pero los chicos se plantaron porque fueron a votar todo el día y la mesa se cerró sin problemas, según el acta del presidente de mesa".

Detalló que al cierre de los comicios "la Junta Electoral mantuvo la postura de no contar los votos de Enfermería y procedieron con las 7 urnas restantes, y luego se retiraron del escrutinio. Por medio de un acta labrada a mano, se decidió dejar la urna 8 en el decanato y requerir la intervención del Decano, que al momento sigue sin pronunciarse"

Esta tarde los estudiantes se reunieron en Exactas para hacer su reclamo. "La Junta Electoral usa todos los medios para anular un caudal de voto grande que hace diferencias", expuso otra estudiante de enfermería. "Hay chicos que están vigilando la urna desde anoche, porque es el voto de muchos estudiantes que tienen derecho a elegir y que se los respete".

"En ningún momento se nos ha presentado fehacientemente las pruebas de las acusaciones, siendo negadas cuando las solicitamos, y aun así la Junta Electoral, siendo las 19.40, en la Mesa 8 decidió cortar la votación y ademas impugnar la urna por las acusaciones, figura que no está contemplada en ningún articulado del Estatuto Estudiantil vigente, ni en la Ley Nacional Electoral", reiteraron.