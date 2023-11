Riquelme: "Hay tres personas que quieren privatizar el club y que no se vote nunca más"

martes 28 de noviembre de 2023 | 22:01hs.

Después del fallo judicial que ordenó suspender las elecciones del próximo domingo 3 de diciembre y las declaraciones de la dupla opositora Andrés Ibarra-Mauricio Macri, el actual vice y candidato a presidente Juan Román Riquelme lanzó una fuerte denuncia, sin nombrarlos, pero apuntada a la idea de privatización del club a través de una Sociedad Anónima Deportiva (SAD).

"Todo lo que nosotros hemos preparado tiene un costo, pero a esta gente no le interesa. El hincha tiene que saber estamos ante las elecciones más fáciles de la historia. Estos señores cuando vuelvan van a privatizar el club, se lo dan a los tres amigos que tienen por allá y no se vota nunca pero nunca más. Eso no puede pasar. Nosotros vamos a pedirle a la jueza que nos habilite para votar el domingo y que todos los activos pueden hacerlo. Si quieren que votemos el lunes, lo hacemos cualquier día. Se metieron con lo más sagrado, el escudo es maravilloso", sostuvo.

"Ojalá la jueza hoy a la 1:40 vuelva a firmar el papel y a la mañana sepamos que vamos a votar el domingo. Estamos ilusionados con disfrutar mucho, con pasarla bien, cada cuatro años tiene que ser una fiesta. El tiempo siempre demuestra que no miento, pero me da tristeza, porque amo este país. Pero me pone mal cuando una persona da órdenes y hace esto, lo otro, ojalá que este señor deje que los hinchas de Boca pueda votar este domingo", se esperanzó.

"Vamos a estar muchos años, esta gente no puede pisar nuestro club nunca más. No son hinchas, lo quieren usar para otra cosa. Te están diciendo que quieren sacar la cancha a una cuadra, para sacarnos la historia que es gigante. Vamos a pasar un gran día, ojalá sea el domingo".

También volvió a profundizar sobre la novela del 9 de la Selección de Qatar y el sponsoreo de la empresa aérea de ese país: "Tuve la suerte de jugar en Europa, en la Selección Argentina, pero Boca es el club más grande del mundo y es mi vida. Tengo muchos amigos, imaginensé que uno de ellos que me hace asado o milanesas me dice que lleve a su hijo a jugar unos minutos en la Copa Argentina. Los periodistas no le preguntaron ¿cómo iba a jugar en la Primera de Boca? Yo no necesitaba quedar bien con esa gente, yo no los conozco. la plata evidentemente no la necesitábamos porque tenemos 28 millones de dólares en las cuentas".

"Yo no veo preguntando a ustedes a ese señor cómo hicieron para habilitar 51.473 socios en ocho años, ¿no les parece raro? Hoy tenemos menos socios para votar que en 2019. Imagino que alguien de la familia o algún amigo en la mesa le debe preguntar: ¿cómo hacés para hacerle esto a los socios si después los tenés que representar? Es raro, un poco raro", indicó.

El apoderado del club, Walter Kriguer, dijo que la decisión judicial tiene serias falencias. "Usó un calendario de 2023 cuando lo que apuntaba era de 2021. Si pasa un año y no se impugna a los socios activos, quedan habilitados y nunca nadie. La jueza fundamenta la decisión en dichos de socios que no sabemos qué han dicho porque las grabaciones no están en el sistema judicial. Vamos a tratar de revocar esta sanción", concluyó.