Boca quedó afuera de la Copa Libertadores 2024

martes 28 de noviembre de 2023 | 6:05hs.

Boca se quedó sin chances de poder disputar la Copa Libertadores 2024, tras el triunfo por 2-0 de San Lorenzo ante Central Córdoba por la fecha 14 de la Copa de la Liga. A pesar de no llegar al torneo internacional más importante del continente, el Xeneize se clasificó a la próxima edición de la Copa Sudamericana.



Boca, luego de derrotar 2-1 a Godoy Cruz dependía de varios factores para llegar a la Libertadores: el más importante era que San Lorenzo no sume de a tres. Pero el Ciclón derrotó al conjunto de Santiago del Estero, se clasificó a la Copa Libertadores y tiró por la borda la ilusión del elenco de la Ribera.



Ahora, el Xeneize se conformará con su participación en la Copa Sudamericana competencia que no disputa desde 2014 (ese año fue eliminado por River en Semifinales) y que logró conquistar en dos ocasiones (2004 y 2005).



En las redes sociales de la competencia, le dieron la bienvenida al Xeneize y confirmando que serán parte de la fase de grupos de la copa: “Un campeón que vuelve a jugar la Copa Sudamericana”.



Cuartos confirmados

Por otra parte, Racing goleó anoche 4-1 a Belgrano de Córdoba y se afirmó en la punta de la zona B de la Copa de la Liga Profesional. Los tantos fueron marcados por Gabriel Huache y Juan Fernando Quintero en dos oportunidades.



En la tabla anual, Racing llegó a 60 unidades y aseguró su lugar en la próxima Copa Sudamericana, al igual que Belgrano que cosechó 57 puntos.



Pero si alguno de los dos resultara campeón del actual torneo doméstico obtendrá un premio mayor: el boleto a la Copa Libertadores.



Por otra parte, con este triunfo la Academia quedó como líder de su grupo con 24 puntos y en los cuartos de final jugará contra Rosario Central. Mientras que Belgrano quedó tercero en la zona y se cruzará con River en la siguiente ronda.



Las otras llaves de cuartos de final tendrán a Huracán midiéndose con Platense y Godoy Cruz haciendo lo propio con Banfield. Resta confirmar fechas para estos cruces.