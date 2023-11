Buena cosecha misionera en las finales regionales de tiro con arco

martes 28 de noviembre de 2023 | 6:01hs.

Con representantes de la Asociación Misionera de Tiro con Arco (Amita) y del club Capri, la tierra colorada pisó fuerte en las instancias finales del Regional de la Fatarco de la modalidad que se llevaron adelante en Santa Fe (zona Litoral) y en Capital Federal (zona Centro).



En la zona Centro, Milena Holot logró el primer puesto en la categoría Recurvo Femenino sub 18 y Juan Pablo Pamberger hizo lo mismo en la categoría Recurvo Masculino sub 21. Mientras que Florencia Kurtz se posicionó en el 5º puesto de la categoría Recurvo Femenino Senior y Gonzalo Barthe fue 17° puesto en Recurvo Masculino del Senior.



Por otra parte, en la zona Litoral, Octavio García (Capri) salió primero en la categoría Recurvo Masculino sub 21, Rubén Cieplinski de Amita clasificó 6° en la Raso Senior y Nahiara Cieplinski, también de Amita, consiguió un valioso 2º puesto en Recurvo sub 13. Las finales nacionales se realizarán los días 8, 9 y 10 de diciembre en Paraná, Entre Ríos.