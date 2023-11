Gobernadores se reúnen para reiterar pedidos

martes 28 de noviembre de 2023 | 6:30hs.

Los gobernadores del Norte y de la Patagonia, de espacios aliados al gobierno nacional, se reunirán hoy a las 13 en la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de reafirmar los pedidos elevados en las últimas semanas y para trabajar en la posibilidad de fijar posición conjunta ante el gobierno que conforma Javier Milei, tras haber sido electo el pasado 22 de noviembre.



La cita tendrá lugar a la 13 y de momento será en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), aunque hay versiones que indican que podría pasarse a la sede porteña del Banco Provincia, en el microcentro, donde los jefes provinciales compartirán un almuerzo. En representación de Misiones estará, en principio, el actual gobernador Oscar Herrera Ahuad. En ese encuentro, que se organizó con cierto hermetismo, los mandatarios tienen previsto avanzar en una posición común ante la próxima administración de Milei.



En la previa circuló la posibilidad de que algún representante político del armado del próximo presidente se presente ante ellos para una primera charla informal. Pero al cierre de esta edición esta posibilidad no se manejaba como firme dentro de la organización del encuentro.



El pedido de Misiones

Desde la tierra colorada el objetivo es ir a aunar fuerzas para que antes del cambio de gobierno se concreten promesas del actual gobierno que, de no hacerse antes del 10 de diciembre, caerían en saco roto.



Los gobernadores de la Región del Norte Grande presentaron el martes de la semana pasada, al presidente Alberto Fernández, una carta reiterando el pedido para compensar la merma de los recursos coparticipables por la modificación en la recaudación en el Impuesto a las Ganancias, y solicitaron que se prorrogue hasta el año 2050 el plazo de duración del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.



El primer reclamo había sido realizado a través del Ministerio de Economía, indicaron los gobernadores. En un documento, los diez mandatarios de la región solicitaron a Fernández “con carácter urgente” que “arbitre los medios necesarios para que se incorpore a la masa coparticipable el 25% de la recaudación del Impuesto a Los Débitos y Créditos Bancarios y el 35% de la recaudación del Impuesto Pais”.“A tales fines, solicitamos expresamente se incluyan los importes respectivos en el proyecto de ley de Presupuesto nacional del año 2024”, añadieron.



Los mandatarios señalaron asimismo que hasta tanto el Congreso debata esa ley solicitan que “se arbitren los mecanismos necesarios a los fines de que se adopten las medidas normativas de necesidad y urgencia para su inmediata implementación”.Manifestaron además que ese pedido “se formula con el objetivo de compensar fiscalmente a las provincias, debido a la merma de los recursos coparticipables que trae aparejada la modificación en la recaudación en el impuesto a las Ganancias en la cuarta categoría”:



“Finalmente pedimos disponga la prórroga del plazo de duración del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial creado por Decreto N°286/95, hasta el 27 de febrero de 2050”, concluyeron los gobernadores. Los mandatarios firmantes fueron Gerardo Zamora (Santiago del Estero y presidente pro témpore del Consejo Regional del Norte Grande), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Morales (Jujuy), Jorge Capitanich (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gustavo Valdés (Corrientes) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).



Algo similar hicieron días después los gobernadores de la Patagonia y en ambos casos sin distinción política. El pedido fue generalizado. Este mediodía, en el encuentro de gobernadores afines al actual oficialismo se reiterará el pedido, ahora de forma más directa, a quien sea interlocutor político de la gestión saliente.



Mensaje político

La reunión oculta varios mensajes políticos. Y el lugar donde se realizará es uno de esos mensajes. Al cierre de la edición circulaba la versión de que no sería en el habitual escenario de encuentro de los gobernadores, el Consejo Federal de Inversiones (CFI), sino que se haría en la filial porteña del Banco de la Provincia de Buenos Aires, lo que le otorgaría cierto protagonismo al gobernador bonaerense Axel Kicillof.