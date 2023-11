River se clasificó y el Rojo quedó al margen

lunes 27 de noviembre de 2023 | 6:01hs.

River se clasificó ayer a los cuartos de final de la Copa de la Liga, luego del empate sin goles ante Instituto, de Córdoba, pero acumuló más decepción porque sigue en deuda con el juego a pesar de contar con uno de los mejores planteles del fútbol argentino.



El club de Núñez, que hizo de local en la cancha de Independiente, venía de las caídas ante Huracán (2-1) y Central (3-1), alcanzó los 24 puntos y terminó segundo en la zona A al cabo de la 14ª y última fecha.



La falta de profundidad fue una característica del último campeón local, especialmente en el primer tiempo, donde generó situaciones. Con el correr de los minutos, River, que no contó con el suspendido Enzo Pérez, jugó desesperado y un tanto desdibujado en lo táctico, cuestión que Instituto, más conservador, no aprovechó.



Independiente afuera

En simultáneo, Talleres goleó a Independiente 3 a 2 en Córdoba y se aseguró el segundo puesto de la tabla anual, lo que lo clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 y dejó sin nada a su rival, que luchaba por pasar a los cuartos de final.



El conjunto cordobés anotó por intermedio de Rodrigo Garro, a los 42’ del primer tiempo, Valentín Depietri (16’ ST) y Ramón Sosa (23’ST), mientras que Alexis Canelo (37’ ST) y Matías Giménez (44’ ST) descontaron para el visitante.



Los de Javier Gandolfi volvieron al triunfo luego de siete encuentros, en una Copa de la Liga en la que no tuvieron el desempeño que esperaban, aunque el triunfo de ayer le permitió alcanzar los 67 puntos en la tabla anual, quedando como escoltas de River (85) y abrochando así el pase directo a la fase de grupos de la Libertadores.



La desilusión de la tarde fue para los de Avellaneda, porque quedaron igualados en 23 puntos con Rosario Central en la cuarta colocación de la Zona B, ambos con misma diferencia de gol (+4), pero los rosarinos avanzaron a cuartos de final por tener más tantos a favor.



Los de Carlos Tevez ya se habían asegurado la permanencia hace algunas fechas, objetivo central que se había trazado el exfutbolista de Boca cuando se hizo cargo del equipo, aunque los buenos resultados lo ilusionaban en meterse entre los cuatro clasificados.



La otra sorpresa del domingo fue Huracán que le ganó por 2 a 0 a Atlético Tucumán y terminó en el primer lugar



Los goles para la victoria los hicieron Fernando Tobio, de cabeza, y Franco Alfonso.