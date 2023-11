lunes 27 de noviembre de 2023 | 6:05hs.

En lo que fue el cierre de los Juegos Parapanamericanos de Santiago de Chile 2023, la ciclista Mariela Delgado finalmente pudo colgarse una medalla y fue de color plata en la prueba final de Ruta femenino C 4-5.



La oriunda de Posadas ocupó el segundo puesto en esta categoría que se presentaba como la más apetecible en la previa. Delgado cerró su recorrido por la Isla de Maipo con un tiempo de 1h47m16s, a poco más de once minutos de la colombiana Paula Ossa Veloza (1:35:39) que se quedó con la dorada.



De esta manera el saldo para Misiones fue más que positivo con dos medallas: la plateada de Mariela y la de bronce lograda por su coterráneo Mario Ríos en el fútbol para ciegos -Los Murciélagos-.



Argentina cerró su participación en los Parapanamericanos ocupando el quinto puesto del medallero con 113 preseas y precisamente la de Delgado fue la última de la cosecha.



“Es una medalla sumamente valiosa en estos que fueron mis terceros Juegos y el podio en ruta es pura satisfacción personal”, remarcó la atleta histórica de 37 años.



“Estoy también contenta por la gente que me hizo el aguante y me contuvo, sobre todo en Rafaela donde estuve las últimas tres semanas entrenando junto a Norberto Capella…esto en definitiva es para todo mi equipo”, agregó Mariela para luego dejar un balance general: “El equipo argentino estuvo a la altura. En el ciclismo adaptado estamos creciendo”.