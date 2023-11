Mitre goleó y se clasificó invicto

lunes 27 de noviembre de 2023 | 6:01hs.

Por la 4ª fecha del Torneo Regional Federal de fútbol, más precisamente en la región Litoral Norte, Bartolomé Mitre goleó a La Picada por 3-0 en Villa Cabello, en un partido clave de la zona 1.



El Tren del Oeste en su casa, con la ilusión de conseguir un triunfo y con todo el apoyo de su hinchada, recibió al puntero en lo que prometía ser un partidazo.



En los primeros minutos del partido ambos equipos salieron con mucha cautela, con planteles que se conocen muy bien, y tomaron los recaudos necesarios para no cometer errores desde el inicio.



El local buscó sorprender con las buenas intervenciones de Tomás Silvero, que inquietó constantemente por el sector izquierdo con buenas maniobras, pero que carecieron de acompañamiento en los últimos metros.



Se tornó un ida y vuelta, luchado en el mediocampo, donde el que manejó mejor la pelota fue el local, hasta que a los 9’ llegó el primer tiro de esquina de Mitre. Tras un buen centro que peleó arriba Ernesto Álvarez en primera instancia y luego le quedó la pelota servida frente al arco a Nicolás Portillo, el central no dudó y sacó un puntazo rápido para marcar el primer gol del encuentro.



El Verde siguió intentando con más corazón que buenas ideas, pero Mitre fue más contundente y a los 31’ llegó el segundo gol a través de Ulises Silveira que presionó al arquero Franco Roa, le quitó una pelota que llegaba sin peligro a sus manos y definió en soledad para darle otra alegría a la hinchada visitante que también acompañó al equipo.



En el complemento, el local realizó dos variantes e ingresaron Diego García y Guido Da Silva por Sergio Díaz y Lautaro Orellana para tratar de descontar y ponerse en partido rápidamente.



Pero tras otra buena maniobra del visitante, Silveira se metió en velocidad al área y remató al arco con un derechazo cruzado que sin mucha potencia pero con buena dirección, a los 13’, sentenció el encuentro con el tercer gol. Ulises Silveira figura del partido, convirtió un doblete en la tarde capitalina. Foto: Natalia Guerrero

La Picada no pudo reaccionar a pesar de los ingresos de Exequiel Urunaga, Nahuel Bentos y Carlos Ayala. El Gigante de Rocamora estuvo cerca del cuarto gol en varias ocasiones pero no definió bien.



De esta manera, Mitre lidera la zona 1 con 9 puntos y ya piensa en la segunda fase del Torneo Regional Federal.



En cuanto a La Picada, se quedó con tres unidades y Rosamonte, que está fecha no tuvo acción por quedar libre, cierra la tabla sin unidades.



Timbó Cayó de visitante

River de Villa Bonita se hizo fuerte de local, venció 3-1 a Timbó dando vuelta un partido crucial por la zona 3 del Federal.



A pesar de que el Verde Jardinense tomó la delantera con un gol de Emmanuel Reis a los 11’ del primer tiempo, el anfitrión se repuso rápido y dio vuelta el resultado. Valentín Pedrozo convirtió el empate a los 27’ y en el complemento Alexis Escobar dio vuelta el marcador a los 6’. Más tarde Rafael Budke amplió la diferencia.



Timbó quedó con 9 puntos en la zona, al igual que Atlético Posadas que superó a Atlético Candelaria por 2 a 0 en el otro encuentro disputado ayer.



Por otra parte, Mandiyú caía en Garuhapé ante Atlético Oberá por 2 a 1, pero los obereños se quedaron con seis jugadores en cancha y el partido se suspendió con polémica. Así, el partido terminó 3 a 0 para los locales.

Para saber

Sporting y Garupá FC no se sacaron ventajas ayer e igualaron sin goles por la tercera fecha del Torneo Clausura.

Con este resultado el conjunto de Santo Pipó se clasificó a los cuartos de final.