Se realizó el Primer Encuentro Provincial de MuMaLá

domingo 26 de noviembre de 2023 | 23:40hs.

Con más de 250 referentes de todo Misiones, el 24 y 25 de noviembre se llevó adelante el primer encuentro provincial de Mujeres de la Matria Latinoamericana. Durante dos días, no solo se capacitaron en emprendimientos y aplicaciones para potenciarlos sino que también entablaron debate sobre la Violencia de Género, el rol de las mujeres en la política, la libre crianza y la alimentación sustentable.

"Parecía infinito el poder lograrlo, parecía imposible y esto es un esfuerzo de todas nosotras. Hoy estoy más que agradecida con esto", expresó la referente provincial de MuMaLa, Carla Talavera.

Cerrando la jornada y en el marco de un acto conmemorativo por el #25N Día Internacional contra la Violencia de Género, recordaron no solo que el estandarte de lucha por los derechos de las mujeres y disidencias seguirá flameando sino a las hermanas Patria, Minerva y María Mirabal, asesinadas en 1960 por la dictadura de la República Dominicana comandada por Rafael Trujillo.

"Hoy es un día crucial para nuestra lucha colectiva que nace en el feminismo disidente, nace en los barrios, en las universidades, en las escuelas, en todos los lugares que puedan existir, nosotras estamos ahí presentes. Hoy desde MuMaLá Misiones, MuMaLá Nacional, vamos a decirle No a la Derecha, ni un paso atrás. No vamos a retroceder en ningún derecho conquistado. No vamos a permitir que nos quieran silenciar, que quieran negar que la violencia hacia la mujer no existe", puntualizó Talavera.

En lo que va del 2023 desde el Observatorio Mumalá "Mujeres, Disidencias, Derechos" llevamos registrados desde el 1ro de Enero al 17 de Noviembre se han registrado 219 Femicidios/ Trans-travesticidios y aún 58 muertes violentas están en investigación.

"A las mujeres y disidencias jamás nos han regalado nada, esto lo hemos ganado con la lucha en las calles, con los cuerpos de las compañeras y todas las que han quedado atrás. Tenemos que estar preparadas para a partir del 10 de diciembre, plantar nuestra bandera. Que defendamos el feminismo como Libres del Sur. Acá nadie está exento de la lucha que vamos a llevar adelante", cerró.