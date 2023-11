“Intentan que la gente no vote”, dijo Riquelme sobre el cambio de fecha de las elecciones de Boca

domingo 26 de noviembre de 2023 | 22:07hs.

En la previa al partido ante Godoy Cruz por la Copa de la Liga, Juan Román Riquelme habló con la prensa y expresó todo su enojo por el cambio de fecha de las elecciones presidenciales de Boca.

Las frases más destacadas de Juan Román Riquelme

“Creo que Boca fue muy claro en el comunicado que sacó. Amo a mi país, soy bostero y argentino hasta la muerte. El jueves por una llamada por teléfono de una persona que se sentía discriminada pidió que se cambie la fecha y nombró a cinco personas, que se enteraron en la tele que fueron nombradas, por eso Boca sacó ese comunicado. Esa persona tiene que estar presa, la tiene que investigar”.

"Estamos agradecidos con él, puede hacer de su vida lo que quiera. Le tengo mucho cariño, hemos sido compañeros, disfrutamos mucho. Cada uno tiene una forma de vivir y yo estoy felíz con la mía".

“Esto es fútbol, si quieren usar este club para hacer política, acá no es eso. Yo amo a mi club. No vamos a dejar que tres personajes nos saquen el corazón”.

“Le quieren vender la cancha a la gente del exterior, que no conozco. Trato de hacer claro con lo que digo. Creo que nunca fue tan claro que se quieren meter en nuestro club, no les interesa nada. Los colores de la camiseta y el escudo son muy importantes, pero los hinchas son lo más grande que tenemos y se están metiendo con ellos”.

“Este gente, con esa fecha, intentan que la gente no vaya a votar. Por eso habíamos pensado la fecha del sábado para que la gente de otras provincias vengan y el domingo se puedan ir tranquilos a sus lugares. Pero a la gente de enfrente no les interesa, no son hinchas de Boca. Están intentando que 3 mil personas no vayan a votar”.

“Están demostrando lo que son. Amo a mi país y estoy demostrando lo que son. Están lastimando lo más sagrado que tenemos, que son los hinchas”.

“El domingo vamos a ganar y el lunes anunciaremos al técnico”.

“Tenemos las elecciones más simples en la historia del club, el domingo va a ser una fiesta, los hinchas van a ir a votar al estadio, van a pisar el césped de la Bombonera”.

“Quieren vender el estadio, quieren privatizar el club, usarlo para la política. Veremos si salen con otra excusa para suspender a otros hinchas de votar, se están metiendo con los hinchas que son lo más sagrado”.