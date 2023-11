La obra pública moviliza en Misiones a más de 9.200 trabajadores directos

viernes 24 de noviembre de 2023 | 20:00hs.

Misiones tiene 10.900 trabajadores del sector de la construcción que en estos momentos están activos. De esos, 9.240 trabajadores están dedicados de forma directa a la obra pública, que entre otras cosas desarrolla en Misiones inversiones en infraestructura como escuelas, rutas, conectividad, red eléctrica, cloacas y agua potable, todo apuntando a mejorar la calidad de vida en cada comunidad. De aquí la preocupación que despertó el anuncio del presidente electo, Javier Milei, que esta semana afirmó estar decidido a suspender las obras en realización y dejar de invertir, desde el Estado, en este tipo de proyectos.

“La obra pública se termina. No tenemos plata. El déficit fiscal es de 5 puntos del PBI y si tenemos en cuenta el Banco Central, se suman otros 10. Tenemos un déficit fiscal de 15% del PBI. No es una solución dejar a los argentinos pobres. Hay que re-cortar donde se roba, que es la obra pública”.", afirmó Javier Milei, presidente electo de Argentina en una de las entrevistas que brindó en la semana posterior a ser elegido. Y remató diciendo que "las obras de municipios y provincias va a tener que ser hecha por iniciativa privada. Se van a tener que licitar las obras para que la haga el sector privado. Si no hay nadie que la quiera hacer, es que no tiene sentido esta obra”.

En Misiones, a la preocupación por la pérdida de esos 9.240 puestos de trabajo se suman los puestos de trabajos indirectos, de proveedores y de actividades relacionadas con el sector que también se verá resentido. Pero además, los gastos satélites, ya que se trata de 9.240 familias misioneras que con el salario de la construcción compran alimentos en almacenes, kioscos, supermercados y otros gastos de cercanía que también se verán afectados.

La preocupación en la tierra colorada la reflejó esta semana el vicegobernador Carlos Arce, quien el 10 de diciembre asumirá como senador nacional. "En Misiones estamos muy preocupados, porque si se para la obra pública, se generará una desocupación importante", alertó. Añadió que "actuar en soledad, desde cada provincia, no nos va a servir de mucho. Debemos lograr que la Nación nos escuche, si se para la obra pública se van a generar inconvenientes que las provincias no podremos afrontar".

Y si ampliamos la mirada, salimos de Misiones y alcanzamos a todo el país, se habla de cerca de 500.000 trabajadores que se verán afectados por esta medida. El secretario gremial del Sindicato de Trabajadores de Vialidad nacional, Fabián Cattanzaro, advirtió hoy que, si se detiene la obra pública, "están en peligro 200 mil puestos de trabajo y otros 300 mil que genera la cadena de valor".

"Hay 3.000 obras activas y, si se para la rueda, están en peligro 200 mil puestos de trabajo que genera la obra pública y otros 300 mil que genera la cadena de valor. Si la rueda se para, la contratista deja de cobrar y lo primero que hace es recortar desde el lado de los sueldos. Una obra que se para empieza a tener un desgaste y nos termina saliendo más caro”, indicó Cattanzaro en declaraciones a Radio Provincia.

No más viviendas con fondos nacionales

El futuro secretario de Vivienda de la Nación, Ricardo Inti Alpert, confirmó que no habrá más viviendas construidas con financiamiento del Estado Nacional, y destacó que bajar la inflación ayudará a “canalizar” el ahorro para impulsar crédito para “tres millones de obras públicas sin gasto público”.

“Si las viviendas que se construyen por obra pública se la cedemos a una familia que la quiera comprar, no se va a parar la obra, va a pasar a ser una obra particular que será dominio de una familia por lo que nadie se queda sin trabajo”, manifestó Inti Alpert, especialista en hábitat y desarrollo urbano, y que estará a cargo del área de Vivienda bajo la administración del presidente electo, Javier Milei, esta mañana en diálogo con Urbana Play y Radio con Vos.

El eje de la política de vivienda estará en “bajar la inflación, subiendo el nivel de actividad”, construyendo, de forma privada, según informó el funcionario que asumiría su cargo después del 10 de diciembre, junto a Milei.