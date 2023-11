La AFA rechazó a las Sociedades Anónimas

viernes 24 de noviembre de 2023 | 6:01hs.

Ayer se llevó adelante la una Asamblea Ordinaria de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) donde los dirigentes del fútbol argentino rechazaron de manera unánime la posibilidad de que los clubes puedan pasar a ser Sociedades Civiles a Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

Lo llamativo fue que no hubo votación sino que lo hizo el presidente Claudio Tapia a través de un discurso. Solamente hubo un equipo ausente: Talleres de Córdoba.

Al no haber votación, la resolución fue reforzar la posición de los clubes en contra de las SAD y quedó asentada con la firma de los asambleístas.

Todos los clubes presentes en la Asamblea estuvieron de acuerdo con el discurso de Tapia en contra de abrirse a esta posibilidad. Precisamente el tema de las SAD tomó notoriedad luego de las declaraciones del presidente electo, Javier Milei, quien deslizó que su modelo a seguir era el modelo inglés y abrió la posibilidad de implementarlas en el fútbol argentino.

En las semanas previas a las elecciones presidenciales, los clubes emitieron fuertes comunicados al respecto y rechazaron la propuesta. En todos los casos, resaltaron la importancia de las instituciones en lo social y el rol que cumplen.

La respuesta del Chiqui

Por otra parte, el pleito a cielo abierto entre Claudio “Chiqui” Tapia y Mauricio Macri sumó un nuevo capítulo.

Antes de iniciar su discurso frente a los asambleístas presentes, Tapia se “reintrodujo” con el mote que le puso Macri pocos días atrás y exhibió todos los trofeos obtenidos a lo largo de su gestión, incluyendo el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2021.

“Acá les habla ‘El Imperdonable’, por si no me conocen o no saben. Quiero decirle simplemente que el fútbol argentino está muy bien, que se quede tranquilo que algo en estos seis años hemos ganado”, disparó el expresidente de Barracas Central como respuesta a los dichos pocos días atrás del candidato a vicepresidente de Boca quien lo trató de “populista” y de tomar “decisiones imperdonables”.