Terror misionero en el Buenos Aires Rojo Sangre

viernes 24 de noviembre de 2023 | 2:30hs.

En escenarios conjeturales la mayoría declamaría sin dudas conducirse por el camino recto o el que más se le asemeje o esa vía grisácea llamada mal menor. “Ojalá pudiese oír la voz humana de alguien/ que confesara no un pecado, sino una infamia/ que contara, no una violencia, sino una cobardía!”, escribió Fernando Pessoa.

Pero puesta en juego la vida, los límites entre el bien y el mal se difuminan. Y es en esta partida epopéyica de reglas y trampas, de lógicas y azares, que se mueven y respiran los personajes de El juego de tu vida, la ópera prima del director Fernando Martín Rojas.

La película de terror psicológico filmada en Misiones (Argentina) e Itapúa (Paraguay) entre 2020 y 2022 fue seleccionada para estrenarse en el marco del 24º Festival Internacional de Cine de Terror, Fantástico y Bizarro Buenos Aires Rojo Sangre (Bars) en la sección Competencia Iberoamericana.

El Bars tuvo su apertura ayer en el porteño cementerio de Chacarita y se extenderá hasta el 3 de diciembre, en el cine Multiplex Belgrano y el Centro Cultural San Martín. Mientras, las proyecciones de la cinta misionera serán el jueves 30 a las 22 y el viernes 1 de diciembre a las 18 en el Multiplex Belgrano.

La película se filmó en Posadas y Garupá y Carmen del Paraná, Paraguay.

El juego de tu vida tiene en su elenco a Cristian salguero, Xabier Basterretxea, Flavio López, Yésica García, Víctor Rotela Centurión, Julieta Novau, Sergio Lobos, Andrés Igor Moya Labarca, César Nicolás Del Federico, Diego Avendaño y Julián Insfran, entre otros.

“Un sueño hecho realidad”

Rojas, bonaerense que hace 15 años se radicó en la Tierra Colorada, contó acerca de su obra que ayer completó la postproducción en el Cine Lab del Parque Industrial de Posadas. “Para mí haber hecho esta película es un sueño hecho realidad, un sueño que tenía hace muchos años y que fui postergando por cosas de la vida, pero que se concretó y en ese camino tuve la ayuda de muchas personas”.

La historia de este filme transcurre en una isla de frontera, hasta ahí son convocados los participantes que son tentados por un gran premio por medio de una carta anónima, pero pronto quedarán atrapados en una trama donde solo hay dos alternativas “ganar o morir”.

El relato de supervivencia se emparenta de alguna manera con las series Lost (2004-2010) y la arrasadora saga surcoreana El juego del calamar (2022), sin embargo tiene matices singulares por el paisaje, la mixtura cultural que se refleja en la presencia de los idiomas castellano y guaraní, también por elementos inquietantes locales y universales a la vez y, un desenlace “que va a sorprender”, prometió el realizador.

Sobre los días de rodaje

El rodaje comenzó en el verano de 2020 en las locaciones misioneras de Posadas y Garupá y en Carmen del Paraná en Itapúa, cuando faltaban unas pocas jornadas de registro sobrevino la cuarentena por la pandemia y el proyecto se pudo retomar recién a mediados de 2021 y concluyó el año pasado.

“El rodaje fue particular porque cuando faltaban pocos días para terminar de filmar vino la pandemia y nos frenó y pasó bastante tiempo para que podamos cruzar el puente a Paraguay, tenemos actores misioneros, paraguayos y un actor vasco y, el parate fue bastante difícil, porque es una película independiente y la comencé a hacer con mis ahorros y aparecieron algunos obstáculos pero de a poco se fueron abriendo nuevas puertas”, reseñó.

Mediante el apoyo recibido, expresó, “pude terminar la película y por eso soy muy agradecido y agradezco al director de cine Fernando Pacheco, que es un amigo y me ayudó a ver el guión y también me asesoró con cuestiones de la película tanto artísticas como técnicas, también al productor Pepe Salvia, Guillermo Rovira que hizo el color en el Parque Industrial y lo terminó hoy (por ayer), al Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (Iaavim) y, a todo el equipo de técnicos y actores que se pusieron al hombro el proyecto”.

“Voto de confianza”

Rojas confió que se lanzó a filmar la película sin conocimientos y sin experiencia en el mundo del cine: “Yo soy publicista y trabajé con imágenes pero el lenguaje del cine es totalmente diferente, desde siempre me gustó el audiovisual y tenía este objetivo, pero primero mis hijos eran muy chicos, después había gente que me decía ‘¿cómo vas a hacer cine? ¿no sabés que cuesta una fortuna hacer cine?’, pero me tomé mi tiempo, le puse corazón y hoy a los 50 años hice mi primera película... A veces lo que necesitamos para ir tras los sueños es un empujón, un voto de confianza y darle para adelante”.

A una semana del estreno en el Bars, el realizador refirió que tiene gran expectativa por ser parte de la competencia, “estoy viviendo momentos maravillosos, primero quedamos en el festival que es importantísimo y después nos comunicaron que vamos en competencia y más allá de la competencia estamos felices porque es visibilizar el trabajo en un espacio como el Bars”.

Thriller, drama, acción

Sobre la película precisó, “el libro tiene mucha investigación detrás, hay algunos elementos de hechos reales pero es meramente ficción y Fernando Pacheco que es un genio hizo una tutoría del guión”. En tanto, aclaró que la película se filmó antes de El juego del calamar, “se parecen un poco en el comienzo por la temática, pero es muy diferente”.

En cuanto al género explicó que, “es una película de terror psicológico, que tiene drama y tiene acción, el terror viene de la tensión que atraviesan los personajes y, va hacia esa pregunta de ¿qué harías para sobrevivir? y está también la suerte y algo de ocultismo”.

La Competencia Iberoamericana del Bars incluye a la películas: Lucette de Paraguay, la mexicana “Aztech”, la chilena Eros Thanatos, de Venezuela Despedida de solteras, la española Os reviento, desde Colombia La otra forma, la coproducción argentino, uruguaya, chilena y mexicana Brujas ellas cruzarán el umbral y las cintas nacionales Otra película maldita y El juego de tu vida.



Ficha Técnica

El juego de tu vida

Producción y dirección: Fernando Rojas; tutorial de guión: Fernando Pacheco; elenco: Cristian Salguero, Xabier Basterretxea,

Flavio López, entre otros; director de fotografía: Horacio González; asistente de dirección: Jonatan Kolln;

montaje: German Villar; color: Guillermo Rovira; música: Marcelo Salinas; jefe de producción: Franco Rojas; sonido directo: Gabriel Rodríguez