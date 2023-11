Fábrica de autos eléctricos oriunda de China busca radicarse en Misiones

jueves 23 de noviembre de 2023 | 19:16hs.

La empresa Datong Auses New Energy Technology Co. LTD con origen en China firmó un convenio con Misiones para radicarse en el Parque Industrial en Posadas a fin de instalar una planta de automóviles eléctricos. El proyecto se encuentra en una de sus etapas avanzadas y busca consolidarse esperando el respaldo de Nación.

En este contexto, el viernes pasado se llevó adelante una reunión en el Senado de la Nación en presencia del presidente del Parque Industrial de la Innovación de Posadas, Christian Piatti. También estuvo la senadora nacional por Misiones, Magdalena Solari Quintana. Allí se entregó la carta de intención de avanzar en el proyecto, firmada por el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; y el representante de Datong Auses New Energy Technology Co. LTD, Wang Jingchun. El propósito de la carta es mejorar y aumentar las relaciones cooperativas entre ambas partes. A través del intercambio de recursos, ventajas complementarias e innovación empresarial, promoviendo la inversión y construcción de “Datong Auses New Energy Technology Co., LTD.” y el “Proyecto de fábrica de vehículos eléctricos de nueva generación en Misiones, Argentina”.

En diálogo con El Territorio, el presidente del Parque Industrial, Piatti detalló que “los representantes de la empresa china visitaron hace dos semanas atrás las instalaciones del Parque y sus alrededores analizando la ubicación debido que será una especie de centro de distribución para toda Sudamérica, siendo esta la primera”.

El proyecto actualmente se encuentra en la etapa del análisis de mercado, donde llegarán técnicos de China a determinar el monto real de la inversión acorde al mercado que exista en Sudamérica.

Objetivo

El objetivo central entre Misiones y la compañía china es construir un mecanismo de cadena de suministros de la industria de las energías de nueva generación enfocados en tecnologías de vanguardia, tendencias industriales y aplicaciones innovadoras en este campo, que se construirán dentro del Parque Industrial. Luego de la reunión de trabajo en el Senado se empezó a proyectar la inversión, a partir de la cual la empresa comenzará con los estudios técnicos de viabilidad y alcances del mercado sudamericano, oportunidades acuerdo a la localización geográfica, utilización del Puerto de Posadas, recursos humanos y tecnológicos de la región, entre otros. La empresa proyecta generar un conglomerado de industrias locales alrededor de la fábrica de automóviles eléctricos, que serán las proveedoras de partes, mediante la transferencia de know-how y tecnologías chinas.

“En principio la compañía traería una planta de fabricación de autos eléctricos desde pequeños hasta alta gama. Manejan una línea de cinco modelos de este tipo de vehículos. Dentro de la firma también fabrica helicópteros, baterías y paneles solares”, explicó. Seguidamente, contó que se trata de varios modelos de negocio pero que en primera instancia se apunta a la radicación de la fábrica de autos eléctricos en el Parque Industrial.

Gestión

“El viernes pasado viajamos a Buenos Aires con la senadora nacional Magdalena Solari, quien fue la que gestionó y conectó con la empresa China para que llegara a Misiones. En el Senado se entregó la carta de intención del Gobernador con el representante de la firma china para poner un marco legal para recibirlos”, dijo el presidente del Parque Industrial.

Luego, manifestó que la compañía “es muy prolija” y en representación del Gobierno chino llevan adelante una burocracia de la cual no es tan fácil salir de China y buscar ser fabricantes en otra parte del mundo. “Por el régimen de gobierno que tienen. Incluso en estas dos visitas estuvo la prensa oficial de China con el objetivo de ser transmitido en el país”.

Sobre la carta de intención, sostuvo que es una aproximación de consolidar el convenio. “En la reunión de trabajo se proyectó la inversión, se empezó a destacar los recursos que tiene Misiones como el puerto, la ubicación geográfica, la parte impositiva, de impuestos. Cómo sería el régimen aduanero especial y cómo les beneficiaría a ellos. Pasamos a una etapa donde están analizando el modelo de negocio. El análisis de mercado es el próximo paso a partir de haber firmado la carta”.

Previsiones

Piatti relató que en el avance del proyecto, próximamente llegarán técnicos de China a determinar el monto real de la inversión acorde al mercado que exista en Sudamérica. Según el presidente del Parque Industrial, la compañía en cuestión traería a Misiones el modelo de industrialización china “que hoy tiene un importante éxito en todo el mundo y los convirtió en una de las grandes potencias en la industria”.

Además de traer la tecnología y el know-how (los conocimientos o el “cómo hacer”) capacitarán a los argentinos para establecer pequeñas fábricas que abastecen a la fábrica de autos eléctricos. “Estamos hablando de fabricar el parabrisas, los faros, asientos, el tapizado, el volante, el tablero y otros. Se trata de una cadena de producción que estaría también localizada dentro del parque industrial”. Manifestó que paulatinamente llegarían todas las fábricas de la empresa hasta nacionalizar en una totalidad la fabricación del auto.

“La clave sería nacionalizar el producto, originada en Argentina. Se generan pequeñas industrias para abastecer a otras fábricas. Todo esto sería guiado y enseñado por la compañía china”.

Piatti explicó que el término know-how se refiere a “traer los conocimientos de China relacionados a la fabricación industrial”. Por otro lado, habló sobre la zona aduanera especial esperada por Misiones. “Dependerá también de que se concrete la zona aduanera especial, pero a su vez esto impulsará a Nación que este régimen se lleve adelante y se apruebe. Este convenio puede ser uno de los motivos, ya que estamos hablando de una fábrica internacional muy importante que busca radicarse en Argentina, siendo una de las primeras en Sudamérica”. z