Se viene la fiesta provincial de los estudiantes en Oberá

miércoles 22 de noviembre de 2023 | 17:32hs.

El sabado 16 de diciembre Oberá se vestirá de primavera con la Fiesta Provincial de los Estudiantes que tendrá lugar en el Parque Termal de esa localidad y actividades en el Salto Berrondo, en este marco además se elegirá a los nuevos soberanos de los estudiantes entre representantes de más de 20 municipios de la provincia, siendo uno de los eventos provinciales que convoca mayor cantidad de municipios.

El evento es organizado por la Junta Provincial de Estudiantes Secundarios, la Subsecretaria de la Juventud de la Provincia, la Municipalidad de Oberá y la Asociación de Centros de Estudiantes de esa localidad. En este marco las asociaciones estudiantiles que conforman la Jupes tendrán una jornada recreativa deportiva durante la jornada en el Salto Berrondo, mientras que los candidatos a reina y rey de los estudiantes se concentrarán en el Parque Termal, donde en primera instancia tendrán una evaluación cultural, práctica de pasarela y por la noche la segunda etapa de la elección que será el desfile en pasarela. El acceso será un alimento no perecedero que la ACEDO repartirá luego a las zonas más vulnerables y afectadas por las crecientes, y se iniciará a las 20hs con la presentación de artistas locales en los intermedios.

La reina saliente es Iara Mendoza, quien este año representó a Misiones en la Fiesta Nacional de los Estudiantes en la Provincial de Jujuy; también estará presente Camila Espinoza segunda princesa provincial actual quien representó a los estudiantes en la Fiesta Nacional de la orquídea , en Montecarlo, siendo electa reina Nacional.

Por otro lado Paulo Milewski, de Garupá , es el rey provincial saliente, cabe destacar que Misiones es la única provincia del país que elige rey provincial de los estudiante, modalidad que se incorporó hace 4 años para darle mayor relevancia a los jóvenes que son electos hace muchos años en las distintas localidades en el marco de las estudiantinas.

Es así que el rey saliente contó a El territorio su experiencia “ En primer lugar, participé en el municipio de Garupá siendo electo "Mister Elegancia", luego de eso, por cuestiones de fuerza mayor me tocó representar a mi municipio a nivel provincial y llegar a la tan anhelada coronación como "Rey Provincial". En cada una de las etapas me preparé mentalmente para pasarlas de la mejor manera. Estudié y aprendí mucho de la provincia en sí, porque tuve que estudiar para el cultural”.

Además dijo “Me han dejado marcado las amistades que se fueron generando desde el primer momento, las diferentes culturas y la belleza de cada lugar visitado. Me encantaría que para un futuro cercano los reyes también sean incluidos en las demás fiestas tanto provinciales como nacionales ya que es una experiencia inolvidable que merece la pena, además también la gente conoce el trabajo de los estudiantes no solo durante las estudiantinas, si no también otras cosas que se realizan en el año. Participé en varias fiestas y agradezco a mi director de Juventud que me acompañó a cada uno de ellos “.

Y finalizo “Mi consejo para los soberanos que se van a presentar este año es que disfruten cada momento de esta hermosa fiesta, única, que fue organizada y pensada por estudiantes y para los estudiantes y esta experiencia sirvió también para integrarnos y aprender a organizar un evento de esta magnitud con la participación de muchos municipios”.