El río comenzó a bajar, pero Santo Tomé está casi aislado

miércoles 22 de noviembre de 2023 | 17:27hs.

La altura del río Uruguay en el puerto de Santo Tomé a las 12 fue de 16,20 metros en bajante. Así se indicó desde Defensa Civil. En tanto, los accesos a la ciudad siguen siendo complicados. La Ruta Nacional 14 se encuentra habilitada con paso restringido (es decir, está liberada media calzada) a la altura del Naranjito en Santo Tomé (el acceso), no así en la zona de Cambaí (rumbo a Alvear), donde continúa cortada ya que el agua tapó por completo la calzada.

Se puede acceder a Santo Tomé vía Virasoro, pero no desde Alvear. Quienes viajen sentido Virasoro-Buenos Aires, deberán hacerlo dando la vuelta por Ituzaingó, por Ruta Nacional 12. Durante la noche, un trabajo conjunto entre la Dirección Nacional de Vialidad, Gendarmería y Defensa Civil controlaron de cerca la zona del Naranjito, ruta 14 km 688, y zona Cambaí, ruta 14 km 677. Se realizó una limpieza de la calzada, y se procedió a habilitar el primero: km 688. En tanto, la situación no era parecida en el km 677, donde se mantiene el corte total efectuando un control de la situación en la zona por parte de Vialidad. Hasta el momento no está determinado el horario de levantar tal restricción.

Desde el Municipio advrtieron que hay alerta por tormentas y precipitaciones, por lo que recomiendan evitar arrojar desperdicios, escombros o basura en las calles, para que el agua escurra libremente. También piden sacar los residuos en horarios establecidos, revisar los desagues pluviales de la vivienda, y manejar con precaución y con las luces encendidas: Por cualquier eventualidad, Defensa Civil difundió su teléfono de emergencia: 3756-492449.

Respecto a la Ruta Provincial 94, que conecta Santo Tomé con paraje Atalaya; su paso continúa cortado. Sus pobladores están aislados, aunque utilizan otro paso alternativo (bastante más largo) en caso de emergencias.