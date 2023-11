Ingeniera será premiada por su dedicación

miércoles 22 de noviembre de 2023 | 6:05hs.

Malena Soledad Friedrich (25) es ingeniera química graduada de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) y recibirá un galardón por su capacidad y dedicación al estudio durante su carrera universitaria. Se trata del premio ‘Ingeniero Isidoro Marín’ otorgado por la Academia Nacional de Ingeniería.

En diálogo con El Territorio la joven expresó el orgullo y la emoción que sintió al recibir un correo con la mención. “Es un reconocimiento a todos los estudiantes de las facultades públicas que han obtenido un promedio alto en comparación con el promedio histórico de la carrera. Considero que me fue bastante bien en la carrera porque la mayoría de la gente se recibe en un promedio estimado de ocho años y yo me recibí en siete”, comentó.

A su vez, contó que eligió esta carrera porque era más orientada a las ciencias y siempre le fue bien en todas las materias como matemática y química. Cuando descubrió que existía la carrera de ingeniería química le pareció muy interesante el perfil del ingeniero químico.

Sueña con tener su propia empresa que asesore en el área ambiental.

“Lo que más me gustó y lo que fue desafiante fue el momento de elegir la orientación. Porque nosotros en los últimos años tenemos tres orientaciones: ingeniería ambiental, celulosa y papel y biotecnología. Elegí ingeniería ambiental porque me parecía muy abarcativo y también sabía que me iba a formar para poder solucionar muchas de las cosas que hoy tenemos que enfrentar como ingenieros en el ámbito ambiental”, sostuvo Malena.

Asimismo mencionó que el desafío durante el lapso de formación no fue tanto relacionado a lo intelectual sino el área económica. Según profundizó, todos los estudiantes pueden tener altibajos, nerviosismo a la hora de rendir un examen o cuando hay que volver a presentarse para rendir, recursar y otros retos que se presentan en la facultad.

“Tenía el apoyo total de mis padres solo hasta la mitad de la carrera, pero ahí se me presentó la oportunidad de obtener un par de becas de la facultad y también otro trabajo que pude conseguir y gracias a eso pude terminar el cursado y egresar”.

El comunicado

Hace unos dos meses, revisando la casilla del correo la ingeniera se enteró que recibirá la mención este 1 de diciembre en el Aula Magna de la Academia Nacional de Medicina de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Viajará acompañada de Claudia Méndez, que es la secretaria académica de la facultad y a la vez una docente que acompañó varios años de investigación en la formación de la ingeniera química.

“Estoy dispuesta a aprender muchas cosas todavía, sé que uno mientras pueda debe seguir capacitándose, creo que es así en casi todas las carreras profesionales. Pero me gustaría mucho poder crear un propio emprendimiento, una empresa que justamente brinde consultoría en el área ambiental y por supuesto, también ejercer en alguna empresa en donde se pueda dar valor y aporte en ese ámbito”, hizo hincapié Malena en cuanto a sus metas a futuro.

Actualmente, la joven profesional se dedica a la docencia pero apunta a desenvolverse en otras instituciones. Su consejo a todos los jóvenes que están iniciando la carrera o piensan hacerlo, es que se formarán para solucionar problemas diversos.

“Es una oportunidad muy linda y super valiosa, más allá de obtener un título como ingeniero y ejercerlo con tantas posibilidades que eso te otorga. Al tener la mentalidad de resolver problemas de manera rápida, eficiente y con lo que haya disponible, esto realmente aporta gran valor como persona y para brindar para la sociedad. Más allá del ámbito químico nosotros solucionamos problemas del área de producción, del área de ventas, del área de relaciones interpersonales, de todo un poco”, explicó la graduada.

En la misma línea, agregó que muchos aún creen que los ingenieros químicos son los que se van a encargar de crear bombas u otros inventos como un estigma de algo muy lejano al perfil profesional. “Un ingeniero químico está en lo más cercano, en la potabilización del agua de la ciudad, en el tratamiento de residuos, ahí estamos nosotros. Creo que acá en el área de la provincia hay muchas oportunidades laborales. Como joven mujer y recién graduada, aún persisten muchas barreras a la hora de buscar trabajo”.

En tanto, remarcó la posibilidad de poder estudiar una carrera gratuita tan prestigiosa en la provincia.

Sobre el galardón

Son 63 las y los egresadas y egresados de universidades públicas y privadas de toda la Argentina, quienes al igual que Malena recibirán el galardón en la ceremonia.

Los premios ‘Ingeniero Isidoro Marín tienen por objeto evidenciar públicamente a quienes se hayan destacado por su capacidad y dedicación al estudio durante su carrera universitaria, alcanzando un nivel sobresaliente de capacitación científico-técnica reconocida por su universidad y por la Academia.