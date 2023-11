Celebración de la música con el coro de Bebi D’ Indio

martes 21 de noviembre de 2023 | 5:30hs.

“Para mí el coro es mi vida, la música estuvo conmigo desde siempre, desde que estaba en el vientre de mi madre empecé a amar la música”, dice Norma ‘Bebi’ D’ Indio y sostiene su afirmación con una extensa carrera en el ámbito de la música coral de casi seis décadas.



Bebi, reconocida docente de música, formadora de coros y coreutas y gestora cultural, celebró su 89 cumpleaños el pasado 11 de noviembre junto a su familia y amigos y continúa los festejos, ya que en el Día de la Música estará al frente del concierto de cierre de año de la Agrupación Coral Misiones (ACM), el coro que fundó y dirige desde 1979.



La presentación de la ACM tendrá lugar mañana a las 20.30 en la plazoleta que lleva el nombre de Bebi, en reconocimiento a su intensa labor para el desarrollo de la música en la tierra colorada y que está ubicada en avenida Mitre entre General Paz y Roque Sáenz Peña.



El programa que desarrollará el coro será ecléctico para abarcar varios estilos con composiciones clásicas, barrocas, canción popular argentina y también invitar al público a sumar sus voces y palmas con alegría para las célebres Funiculì, Funiculà y La Traviata.



“Vamos a tener sorpresas que creemos que al público le va a encantar y elegimos un repertorio bien variado para que puedan disfrutar todos y cantar con nosotros que es lo que nos llena el alma”, expresa para invitar a la comunidad a ser parte del evento con entrada libre y gratuita.



También, el Día de la Música que se conmemora cada 22 de noviembre en homenaje al santoral de Santa Cecilia, patrona de la música y de los músicos y músicas, fue la oportunidad para conversar con Bebi acerca del valor de esta expresión artística.





El concierto de cierre de año es un clásico de la ACM ¿hace cuánto lo están preparando?

El concierto de fin de año es un evento muy especial que preparamos con mucho amor, tenemos horas y horas de ensayo hace meses, prácticamente todo el año trabajamos para este concierto. Seleccionamos las canciones para que sea una verdadera fiesta de la música. Yo cumplí hace unos días 89 años y estoy feliz porque sigo en la música que es lo que amo, siempre dije que el coro es mi vida, y estoy activa y con muchos proyectos. Estamos ansiosos por la presentación y con mucha expectativa por brindarles lo mejor, y aprovecho la oportunidad para invitar a todos a asistir.



¿Puede contarnos sobre sus comienzos en la música coral?

Mi actividad coral comenzó por el año 1965, hace justamente 58 años. Yo tenía 30 años y daba clases en la Escuela Normal. Y eso fue la base, el puntapié, para que yo iniciara un coro con los chicos de la Escuela Normal. Después ese coro pasó a la Dirección de Cultural y así se abrió un espacio para que los estudiantes de todos los colegios secundarios de Posadas que quisieran sumarse al coro pudieran hacerlo y pude tener un coro de 70 voces. Ese coro empezó a viajar y empezó a hacerse conocido, viajamos por todo el país. Yo creo que fue el primer coro polifónico en Posadas y quizás también en Misiones. Porque hace 58 años creo yo que no había coros polifónicos acá.



Comenzamos también el coro de niños y después el coro de mayores. El coro de niños no pudo continuar porque había muchos padres que no podían pagar los pasajes de colectivo que se habían encarecido y sus hijos también debían ir a la escuela, buscaron mucho una solución pero no se pudo hallar. Mi trabajo siempre fue ad honorem y sigue siendo toda la vida igual. Después ¿qué pasó con el coro de jóvenes? El coro de jóvenes era una belleza pero cuando los chicos egresaban del secundario para seguir una carrera emigraban, porque acá no había terciarios. Entonces quedé con el coro de adultos, que sigue hasta ahora pero desde finales de los 70 que es un proyecto mío y así surge la Agrupación Coral Misiones en 1979.



¿Qué significa la música para usted?

La música transmite emociones la música es todo para mí, porque yo nací y sigo en la música, mi madre era directora de un conservatorio en Posadas, tenía más de 100 alumnos y había tres pianos funcionando en mi casa, y mi padre era comerciante, y en esa época teníamos un tocadiscos, con óperas de la mañana a la noche, o sea que yo desde que estaba en el vientre de mi madre empecé a amar la música. Cuando tenía tres años ya me acerqué al piano, y toqué en un concierto que dio mi madre con sus alumnos, toqué yo con tres años, aunque no sabía música, directamente en forma auditiva, me senté al piano y desde entonces no salí más, me recibí de profesora a los 15 años, me recibí de maestra normal nacional a los 17 años, y enseguida empecé a trabajar con la música, toda mi vida es con la música.



¿Siente que su trabajo pionero con los coros hoy tiene sus frutos?

Yo veo con mucha felicidad que hoy hay muchos coros, que hay coros infantiles, coros de jóvenes, de adultos, con distintas características, con un repertorio amplio, y eso es hermoso, yo siempre le digo a las personas que canten, que cantar es hermoso y hace bien. Y en mi caso me regaló preciosas amistades. Claro que para cantar en un coro hay que trabajar primero la afinación y estudiar y practicar, ensayar, pero también se puede cantar para uno.



¿Cómo ve la escena de la música hoy? ¿Cómo ve a los más jóvenes que se acercan a la música?

Yo veo con mucha alegría que la música no va a morir, no va a morir nunca. Hay una gran cantidad de chicos que adoran la música en distintas ramas, y veo perfectamente que están desde chicos con la música en el corazón, fíjate lo lindo que son los Grillitos Sinfónicos, una maravilla total. Yo pienso que nuestras infancias y la juventud siguen con el amor a la música que eso es muy importante. Y yo haré hasta el fin de mi vida todo lo que pueda en favor del canto en mi amada tierra colorada, yo nací en Posadas, siempre viví y desarrollé toda mi tarea coral acá y voy a seguir cultivando la música, yo soy muy misionera y defiendo y quiero mucho a mi tierra, mi trabajo es ininterrumpido.

Labor en favor de la cultura y homenajes

Norma ‘Bebi’ D’ Indio nació en Posadas, Misiones, tiene 89 años. Es maestra de Música, profesora de piano, solfeo, teoría y armonía. Se especializó en dirección coral y dirigió varios coros, entre ellos la Agrupación Coral Misiones, que fundó y dirige hace 44 años.



En su extensa trayectoria como formadora y directora de coros ha cosechado numerosos reconocimientos por su labor.



Fue declarada “ciudadana Ilustre” de Posadas.



En el año 2013, fue distinguida con el título de “Mayor Notable Argentina” que otorga el Congreso de la Nación.



La plazoleta que hoy lleva su nombre fue instituida en 1998 por el Concejo Deliberante de la ciudad de Posadas, “como reconocimiento a su intensa labor cultural”.



En su carrera docente y como directora de coros, ha formado a cientos de jóvenes y adultos en la música.

