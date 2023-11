Golpeó a un vecino, disparó dos veces a la Policía y se dio a la fuga

lunes 20 de noviembre de 2023 | 4:48hs.

Efectivos de la Policía de Misiones buscaban anoche intensamente a un hombre acusado de “tentativa de homicidio y lesiones”, que se encuentra prófugo desde el último sábado, producto de haber golpeado a un joven de 28 años con su arma de fuego y luego ejecutar disparos contra agentes de la fuerza de seguridad en la localidad de Campo Ramón.



Mediante fuentes policiales, este matutino pudo reconstruir que el hecho se registró cerca de las 22.40, cuando agentes de la Unidad Regional II fueron alertados de que un joven, identificado como Lucas C. M. (28), habría sido agredido con la culata de una pistola cuando éste se hallaba en la zona urbana de la localidad citada, en inmediaciones de un cajero.



Fue entonces que, tras el aviso, agentes de la comisión policial se dirigieron al lugar para corroborar lo sucedido. Allí se encontraron con la víctima, quien mediante una entrevista reveló que el agresor era conocido de él y que se llamaba Luis O. Sin embargo, no aportó datos de por qué fue el ataque.



Por otro lado, Lucas brindó los datos de cómo iba vestido y qué características tenía el agresor, como también de las características del arma con el que fue golpeado, mencionando que era un revolver de color plateado.



Con esta información y a raíz de distintos patrullajes, cuando los efectivos se encontraban sobre la avenida Bicentenario lograron observar al sujeto en cuestión, quien momentos antes de ser interceptado sacó un arma de fuego -aparentemente la utilizada para agredir antes-, y rápidamente apuntó hacia los uniformados para evitar que se aproximen. Finalmente comenzó a correr hacia una zona de monte.



Persecución y tiros

De esta manera, comenzó una persecución a pie por parte de la Policía para detener al acusado de agresión. Unos metros después, en inmediaciones al barrio Azul, los efectivos volvieron a estar próximos a detenerlo pero no lo lograron.



Lo último, porque el malviviente volvió a apuntar con su arma de fuego en dirección a los efectivos, pero esta vez no sólo como amenaza, sino que sin ser certero ejecutó dos disparos y nuevamente corrió hacia el interior de un monte, donde se habría perdido de la vista de la fuerza de seguridad.



Momentos más tarde, ya con la colaboración del personal de la Comisaría de Villa Bonita, el prófugo nuevamente fue visto, y como lo hizo con anterioridad antes de ser interceptado en una zona boscosa, efectuó varios disparos hacia los agentes y se escondió para evitar su captura en un predio de muchas malezas, siendo la última vez que se lo vio.



Desde entonces, tanto la comisaría local como el personal de la Comisaría de Villa Bonita, en conjunto con la División Centro de Oberá continuaban trabajando en la búsqueda del agresor para su correspondiente captura y la incautación de su arma.



Por otra parte, voceros policiales manifestaron que producto de los tiros ejecutados por el prófugo hacia el personal policial, que fueron más de tres, afortunadamente no se registraron heridos ni ningún tipo de daño material.



Respecto a Lucas C.M. expresaron que fue trasladado al Hospital de Oberá para recibir atención médica por los golpes sufridos, siendo de consideración leve y sin requerir cirugía.

En cifras

3Es el total de veces que el prófugo exhibió el arma ante los efectivos policiales. La primera de ellas, los apuntó pero no ejecutó ningún tiro