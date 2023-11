Continúa por sectores el abastecimiento del agua en Jardín América y puede normalizarse este lunes

domingo 19 de noviembre de 2023 | 11:11hs.

La Cooperativa de Servicios Públicos de Jardín América informó este domingo que durante la tarde y noche del último sábado se logró abastecer por completo a los barrios al oeste de la Ruta Nacional N°12 y a partir de las 6 horas de hoy se comenzó la recarga en el centro y los barrios del este de la ciudad. A su vez, desde la entidad comentaron que en caso de ser necesario, se atenderá puntualmente con ayuda de bomberos voluntarios a socios que no tienen tanque o no lograron llenarlos, aunque no se recibió por el momento una petición por parte de un vecino.

Ernesto Faccendini, gerente de la Cooperativa local, precisó a este matutino que en caso de bajar el nivel del caudal del arroyo Tabay, este lunes se va a intentar dragar nuevamente la cámara de bombeo para montar la tercera bomba que se quitó en su momento para mantenimiento y no se logró volver a instalar debido a las inclemencias climáticas. En caso de instalar el equipo en la planta potabilizadora, se va a normalizar el servicio.

"Es normal que luego de estar vacías las redes y tanques, cuando vuelve el servicio se remueva el fondo y genere alta turbidez por lo que se debe purgar el tiempo necesario y desde la planta los parámetros de calidad salen como corresponde", sostuvo. En la tarde de ayer y hasta hoy a la mañana hay vecinos que quedaron sin reservas en los tanques y se empezaron a llenar a las 6 horas.

Mañana lunes se va a informar el nuevo comunicado, donde se va a actualizar la información y se va a intentar colocar la cámara de bombeo para que el servicio sea al 100% y quede normalizado la situación.