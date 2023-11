Berizzo pegó el portazo y Chile ya busca entrenador

sábado 18 de noviembre de 2023 | 6:01hs.

Los entrenadores argentinos Ricardo Gareca, José Perkerman, Ariel Holan y Gustavo Quinteros son los principales candidatos a asumir la dirección técnica del seleccionado de Chile, en reemplazo de Eduardo Berizzo, quien renunció luego del empate con Paraguay (0-0) por la 5ª fecha de las Eliminatorias. Mientras tanto el equipo será conducido tácticamente por Nicolás Córdoba, DT de los sub 15, sub 17 y sub 20 trasandinos.