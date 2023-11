Mateo, su sombra y la conexión con el público

jueves 16 de noviembre de 2023 | 14:33hs.

Evocando ternura, con una cercanía sutil, casi sin media palabra, Mateo Sujatovich pasó por Posadas nuevamente con sabor a vez primera. El músico detrás del proyecto Conociendo Rusia se despojó de su banda y embarcó una gira Solo que lo plantea en un ambiente que simula más el estudio y el hogar, típicos espacios de cantautor.

Y así, con ese tinte de rock y canción que caracteriza a tantos ídolos argentinos, El Ruso desplegó poco más de una hora de show para sus fanáticos que no pararon de cantar las pegadizas melodías.

La puesta que llegó a la capital misionera viene de agotar cinco Gran Rex, dando cuenta del revival cancionero que se expandió con el indie como nuevo rock argentino.

En Tierra Colorada, el espíritu teatral del show se combinó con la onda más recitalera de boliche de Umma para una noche a pura ovación y abrazo.

Pasadas apenas las 21.30, Mateo salió a escena -acompañado de un ensordecedor recibimiento de vítores de su público- con un look setentero que lo acompañaba en vestimenta y visuales. Además de oficiar como escenografía, las imágenes de la pantalla fueron otro plus de la velada. En tiempos en que un artista solo puede emular el sonido de toda una banda, se vio la sombra de Mateo ejecutando panderetas, armónica y acompañando como un alter ego a la música en vivo. "Con ustedes, mi sombra", presentó para enfocar la atención en lo que sucedía detrás. "No sé si les pasó como a mí, que mi sombra se independizó, antes hacía lo mismo que yo y ahora no. Recién se estaba tomando una birra", alegó sobre este juego a modo Peter Pan.

Mi casa, Tu Casa, Puede ser sonaron en el primer 'bloque sombra' después de arrancar con Luces de Neón, Se me hizo tarde y Otra Oportunidad al saludar a Posadas.

Luego, fiel a su herencia, se sentó en las teclas para Cicatriz que ni bien nombrarla se alza la ovación. Le siguieron La Luna, Tu Encanto, A la vez, Montaña Infinita y el estreno de Disfraz -del disco que saldrá en 2024- entre cambios de guitarras. En este caso una de 12 cuerdas que le aportaba ese brillo especial a lo novedoso. "¿Estamos bien? ¿Somos felices?", preguntó con su característica templanza pero anticipando 30 años, que elevaría la sintonía de rock en el espacio y no solo cambiaría el vaivén y abrazo por palmas sino también las ganas de activar más. "Si termina muy temprano vamos a tomar una birra por ahí", se escuchó decir entre el público, mayormente sub 40.

El detalle de la noche, más allá de que es un artista de pocas palabras o agite fue que rápidamente conectó con un fan que le ofreció regalarle su remera. Empático, Mateo le dijo que aguantara al final del show y que harían un trueque para que no tuviera que pasar frío.

Así, en medio del concierto,Sebastián subió a escena para recibir la remera que decía Conociendo Rusia Solo -parte del merchandising que también se ofrecía en la entrada- Y casi al final, le cedió la casaca del Nápoli con el número 10 de Maradona, a su ídolo. Casaca al hombro y momentos a capella coreando con el público sonó el hit Quiero que me llames anunciando la despedida. Para la locura del público en el bis Sujatovich vuelve a escena enfundado en la casaca celeste y entona Cabildo y Juramento y Loco en el Desierto.

Tras el show, Sebastián, estudiante del último año de Locución, contó que llegó temprano con la idea de poder estar bien adelante y entregarle al Ruso esa camiseta, que eligió especialmente sabiendo su significado y que el artista es muy futbolero.

Voz y sonidos impecables de un artista que logró tocar alguna fibra sensible y darle, en tiempos de instantaneidad y beats efusivos. Y para mí.... una canción de amor.