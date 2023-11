Dejaron a un anciano al borde de la muerte para robarle su teléfono y un ventilador

martes 14 de noviembre de 2023 | 12:12hs.

Un abuelo de 76 años está internado, luchando por su vida, luego de haber sido atacado a golpes por una banda liderada por un hombre que simuló ser honrado y de confianza, y quien además le terminó robando. Sucedió el Eldorado y la víctima permanece en el hospital en estado crítico.

De acuerdo a lo que pudo reconstruir la Policía en base a testimonios, Juan (así se llama el septuagenario) mantenía una relación de estrecha cercanía con el principal sospechoso, que es conocido como Naito, desconociendo -tal vez- que tenía varios antecedentes por delitos contra la propiedad.

En ese contexto Naito no tuvo problemas para ingresar a la vivienda de la víctima, pero este sábado a la noche no fue no solo, sino junto a por lo menos cuatro personas, que propinaron una golpiza al anciano para escapar de la escena con un ventilador y su teléfono celular.

Con el principal sospechoso en la mira, en las últimas horas la investigación derivó en su detención y la de Walter, Gabriel y Delia, quienes se cree están involucrados en el ataque. Fue recuperado el teléfono celular y el ventilador de Juan.

Los sospechosos y los elementos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en turno. En paralelo, la Policía continúa con la búsqueda de una quinta involucrada, que ya fue identificada y su detención es inminente.

La situación judicial del quinteto no es favorable, aunque puede agravarse más. Su estadía en prisión dependerá mucho de la recuperación del anciano que es monitoreado constantemente por los profesionales del nosocomio eldoradense.