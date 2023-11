Boca: Macri se metió de lleno en las elecciones

martes 14 de noviembre de 2023 | 6:01hs.

Mauricio Macri afirmó ayer que su decisión de volver a la política de Boca responde a la necesidad de “no abandonar al club a la arbitrariedad, el autoritarismo y la prepotencia”, como define a la actual gestión de Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo, titular del Consejo de Fútbol y uno de los mayores ídolos de la historia Xeneize.



En el lanzamiento de la fórmula que encabeza Andrés Ibarra, el expresidente de Boca se comprometió a repetir “el ciclo más exitoso de la historia” que lideró entre 1995-2007 y terminar con el “manejo discrecional” que reina actualmente en la institución.



“Riquelme suele decir que Boca es el patio de su casa y se maneja como si fuese así, pero Boca es una de las instituciones deportivas más grandes del mundo. Como está hoy no tiene futuro y duele, por eso, cuando Andrés me pidió si lo podía acompañar, acepté. No puedo abandonar a Boca a la arbitrariedad, el autoritarismo y la prepotencia”, argumentó ayer durante una conferencia en Puerto Madero.



“‘Chanchi’ Riquelme maneja el club por decisión de Román y nadie sabe quién es, nadie lo votó”, apuntó sobre el hermano del ídolo, quien es investigado por la Justicia en una causa por reventa de entradas y asociación ilícita con miembros de la barra brava.



“Hay un manejo desastroso de las entradas, se ve en cada partido con mucha gente colada, en los pasillos, en todos lados. Es realmente vergonzoso”, señaló a su turno Ibarra, candidato a presidente por la oposición en las elecciones del próximo 2 de diciembre.



El exministro de Modernización durante la presidencia de Macri (2015-1019) abundó en ese sentido que una de las propuestas prioritarias de su gestión será la Bombonera Siglo XXI, a la que definió como “la verdadera y única solución para los socios”.