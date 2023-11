Un poco de aire para lo que viene

lunes 13 de noviembre de 2023 | 6:01hs.

Boca sufrió para abrochar ayer un importante triunfo ante Newell’s en la Bombonera por la fecha 13 de la zona B de la Copa de la Liga de fútbol, aunque quedó al margen del torneo por el triunfo de Belgrano.



Con un gol de penal de Miguel Merentiel sobre el final, el Xeneize se impuso por 1-0 y todavía sueña con meterse en la Copa Libertadores a través de la tabla anual. Igualmente el triunfo de Belgrano lo dejó al margen de los cuartos de la Copa de la Liga



La hinchada de Boca recibió a su equipo como si hubiese obtenido la Copa Libertadores ante Fluminense, el aliento fue el de siempre, pero otra vez al equipo le costó jugar bien ante un rival que por momentos fue superior y que no mereció irse derrotado.



El equipo de Gabriel Heinze comenzó un poco mejor y generó la primera chance clara de gol, pero Jorge Recalde no pudo definir dentro del área chica.



Los dirigidos por Mariano Herrón, interino tras la salida de Jorge Almirón, también tuvieron una clara por un cabezazo de Ezequiel Bullaude luego de una mala salida de Lucas Hoyos, que luego le contuvo un buen remate a Edinson Cavani minutos antes del descanso.



En el complemento, los locales tuvieron dos claras, primero con Jabes Saralegui y luego con Miguel Merentiel.



Cerca de los 70’ Cavani debió abandonar el campo de juego por una molestia muscular y encendió las alarmas también en la selección de Uruguay previo al choque con Argentina por Eliminatorias, y también pidió el cambio Valentín Barco.



Guillermo May pudo adelantar en dos oportunidades a la visita, pero respondió bien el misionero Sergio Romero.



Cuando parecía que el partido se terminaba en empate, Guillermo Balzi fue abajo en el área y llegó tarde ante Merentiel. Fernando Echenique no dudó y cobró penal, que el delantero uruguayo intercambió por gol.



No hubo tiempo para más y fue triunfo 1-0 de Boca, que llegó a 15 puntos en la zona B de la Copa de la Liga y quedó séptimo en la general con 59 puntos cuando le quedan tres unidades por disputar.



Por ahora el último que hoy está sacando boleto a la Libertadores es Rosario Central, que tras sumar de a tres llegó a los 62 puntos y superó por uno a Estudiantes (LP), que el sábado le ganó a Central Córdoba. De esta manera, los rosarinos le sacaron tres sobre tres en juego a los de Mariano Herrón.



Por su parte, Newell’s quedó con 15 unidades y perdió la chance de meterse entre los cuatro primeros del grupo y ya no tiene oportunidades de clasificar a copas internacionales.



El próximo encuentro del Xeneize será por semifinales de la Copa Argentina, gran oportunidad para ingresar a la Libertadores 2024, ante Estudiantes (LP) el próximo miércoles 22 de este mes en el estadio Kempes, de Córdoba, y después jugará la última fecha de la Copa de la Liga ante Godoy Cruz, en Mendoza.