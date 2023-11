Boca: Jorge Reale se bajó de las elecciones y Riquelme y Macri disputarán ‘mano a mano’

lunes 13 de noviembre de 2023 | 6:01hs.

El empresario Jorge Reale anunció que finalmente no se presentará como candidato en las elecciones presidenciales de Boca que se celebrarán el próximo 2 de diciembre. De esta manera, las únicas listas que competirán serán las del actual vicepresidente Juan Román Riquelme y la que integrará Mauricio Macri junto a Andrés Ibarra.



Reale, integrante de la agrupación Familia Xeneize, comunicó su decisión con un extenso comunicado que publicó en sus redes sociales. “En todo este tiempo hemos hecho un esfuerzo grandísimo por constituir un espacio constructivo y propositivo, que estuviese por fuera de la grieta y sus lógicas dañinas. Pero no sin dolor debemos contarles a los socios que no llegamos”, escribió.



Y agregó: “La grieta que atraviesa nuestro club en estos días se agudizó y no hay lugar para nosotros en esta contienda. Esta batalla no es la nuestra”.



Uno de los proyectos más importantes de la lista de Reale era la de construir una nueva Bombonera en la Isla Demarchi.



Los comicios serán el sábado 2 de diciembre y habrá alrededor de 98 mil socios habilitados para votar. Si bien el club cuenta con cerca de 350 mil socios entre los plenos y adherentes, no todos pueden votar. Quiénes están habilitados para sufragar son aquellos que son activos y tienen más de dos años de antigüedad.