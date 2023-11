Torres: paraísos de playas y acantilados en el Litoral de Brasil

domingo 12 de noviembre de 2023 | 6:00hs.

A 860 kilómetros de Posadas y 280 kilómetros de Florianópolis, Torres -en el litoral norte de Río Grande do Sul- ofrece una geografía inusual de playas y acantilados con vistas impresionantes. Accesible en auto, micro o avión es un clásico del turismo regional y un polo irresistible para los surfistas

Según informaciones de la Secretaría de Turismo de Río Grande do Sul, la cantidad de visitantes extranjeros a ese estado brasileño aumentó 160% durante los primeros ocho meses de 2023 y de ese total de más de 800 mil visitantes, el 75% llegó desde Argentina y Uruguay. Luiz Fernando Rodríguez, secretario de Turismo de Río Grande do Sul, estima que las afinidades de la cultura gaúcha y la del Río de la Plata favorecen a los viajeros. “Gaúcho y gaucho; parrilla y churrasco; mate y chimarrão, las semejanzas son muchas y los argentinos y uruguayos aquí se sienten como en casa”, asegura el funcionario.

Durante el verano reciben 400.000 turistas.

Torres cuenta con las playas más atractivas de Río Grande do Sul, con su costa recortada por acantilados de basalto que forman un escenario único en el litoral brasileño. Sus accidentes geográficos incluyen colinas, ríos y ensenadas de fácil acceso. Hay cuatro colinas entre las playas: dos en la playa Guarita, Morro do Meio (la mayor de todas) y Morro do Farol.

Qué hacer en Torres

El verano en Río Grande do Sul se extiende desde mediados de diciembre hasta mediados de marzo. Este período corresponde a la estación estival, la mejor época para disfrutar de las playas, aunque la temperatura del agua es fresca incluso en verano.

Entre diciembre y febrero, Torres recibe 400.000 turistas, mientras que la población residente ronda las 40.000 personas. En el centro se encuentran las playas más concurridas, con buena infraestructura, en especial las playas Grande y Prainha, pero quienes buscan un lugar más tranquilo pueden viajar unos minutos hasta la playa de Itapeva, 12 kilómetros al sur.

El Festival de Vuelo en Globo de Torres se celebra todos los años

El paseo fluvial de Mampituba es el principal centro gastronómico de la ciudad. Allí están los mejores restaurantes de pescado de la región, así como muchas parrillas y bares. Otra concentración de restaurantes se encuentra en la Rua José Bonifácio, cerca de la estación de micro.

Paseos

Los principales atractivos de Torres son sus playas y acantilados. El Parque Guarita ofrece senderismo y bellos paisajes. El río Mampituba y su paseo marítimo, repleto de bares y restaurantes, forma un hermoso telón de fondo para contemplar el atardecer.

Parque Guarita

Es una unidad de conservación (parque nacional) donde los atractivos más destacados son los acantilados junto al mar con vistas panorámicas. El parque dispone de estacionamiento (pago), cafetería y escaleras para subir a las colinas y miradores. Se accede por la Praia do Cal, a sólo 1,5 kilómetros del centro. Abierto de las 8.30 a las 17.30, los peatones no pagan por el ingreso.

Playa de Cal

Está ubicada en la parte inferior del Morro do Farol, entre las rocas y el mar, donde hay una costanera peatonal. Este sendero conecta Praia do Cal con Prainha y, además de ser un gran lugar para pasear, conduce a la gruta de Nossa Senhora Aparecida, al pie del Morro do Farol.

Lagoa do Violã

Situada prácticamente en el centro de la ciudad, la laguna debe su nombre a su forma de guitarra. El lugar es ideal para practicar deportes acuáticos y senderismo, con caminos de unos dos kilómetros de circunferencia y un puente peatonal para cruzar todo el espejo de agua.

Río Mampituba

El río Mampituba es la frontera natural entre los estados de Río Grande do Sul y Santa Catarina, punto de partida de excursiones en barco, lugar de pesca y zona gastronómica. Al otro lado del río se encuentra la ciudad de Passo de Torres.

Puente colgante

El puente colgante es una pasarela suspendida que une Torres con Passo de Torres. La pasarela, de 100 metros de longitud, cruza el río Mampituba y los dos estados de Río Grande do Sul y Santa Catarina. Además de balancearse y divertir a los turistas, ofrece la mejor ubicación para contemplar el atardecer.

Rompeolas de Barra de Torres

Ubicados en el punto más septentrional de la costa gaúcha, los rompeolas de Barra sirven para reducir la fuerza de las olas cuando el río se encuentra con el mar y protegen la desembocadura del río Mampituba. Con 400 metros de longitud, el lugar es frecuentado por turistas y pescadores como paso hacia el embarcadero del Passo de Torres.

Ilha dos Lobos

Ubicada a unos 1.800 metros de la costa, la isla se encuentra protegida por la normativa ambiental como refugio de lobos marinos. El lugar está habitado por lobos y leones marinos que lo utilizan como descanso en sus rutas migratorias y las excursiones permiten acercarse a verlos, pero sin desembarcar.

Playas

Las playas de Torres son todas de mar abierto y requieren cuidados por su oleaje vigoroso.

Playa dos Molhes

Es una continuación de Praia Grande, situada en el extremo izquierdo de la ciudad de Torres, junto a la barrera de rocas. Es un punto obligatorio de los eventos deportivos náuticos que se celebran en la ciudad.

Playa Grande

La más céntrica, amplia y visitada, suele recibir un gran número de turistas cada año, principalmente jóvenes. Tiene tres kilómetros de longitud y una amplia extensión de arena, buenas olas y aguas limpias, ideales para nadar y hacer surf. Cuenta con buena infraestructura turística, y es el lugar donde se celebran las fiestas de fin de año en Torres.

Prainha

Situada en el centro de Torres, Prainha tiene 500 metros de longitud, muchas rocas a lo largo de su orilla y áreas disponibles para las familias que van a hacer picnic. Es propicia para el baño y los deportes náuticos. La arena es batida y el mar agitado, con buen oleaje y aguas transparentes. También cuenta con una bonita zona de césped para relajarse y disfrutar del sol.

Playa de Cal

La playa de Cal está situada entre Morro do Farol y Morro do Meio. Posee 850 metros de longitud, una buena extensión de arena y un mar con fuerte oleaje. La parte que bordea el Morro do Farol tiene arena mezclada con suelo rocoso y es muy frecuentada tanto por veraneantes como por surfistas por la buena calidad de sus olas.

Playa Guarita

La Praia da Guarita se encuentra dentro del Parque Estatal de Guarita, que abarca unas 350 hectáreas y es una postal de Torres, considerada la más linda de Río Grande do Sul. Con sólo 200 metros de longitud está situada entre acantilados: flanqueada al norte por el Morro das Furnas, al sur por la Torre Sul y en el centro la Torre da Guarita, un pináculo aislado. La playa forma parte de una zona de protección medioambiental y tiene una amplia extensión de arena y mar agitado, con olas aptas para el surf.

Playa de Itapeva

Itapeva es una playa de seis kilómetros de longitud situada después de la Torre Sur. Es una playa recta vista desde lo alto del acantilado, con una amplia franja de arena dorada y batida y un mar ligeramente agitado. Ubicada frente al Parque de Itapeva, es un lugar abierto y sin construcciones alrededor

Festival de globos aerostáticos

El Festival Internacional de Vuelo en Globo de Torres se celebra en la ciudad todos los años, después de Semana Santa. Es el mayor de América Latina y el tercero del mundo.

En sus últimas ediciones, ha reunido a alrededor de 60 globos y es el principal atractivo turístico de la ciudad fuera de la temporada veraniega.

Cómo llegar: Torres está situada en el extremo norte de la costa gaúcha, en la frontera entre los estados de Río Grande do Sul y Santa Catarina. En avión, el aeropuerto más cercano es el de Porto Alegre, a 197 kilómetros. En auto, el acceso es por la autovía BR-101, o desde el sur por la RS-389 (Estrada do Mar), que bordea las playas de la costa norte.

