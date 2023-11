Julián Álvarez y Haaland, una relación de gol y amistad

sábado 11 de noviembre de 2023 | 6:01hs.

El delantero campeón del mundo Julián Álvarez dio cuenta de su buena relación con su compañero de ataque en Manchester City Erling Haaland, a quien le agradeció por el apoyo desde su llegada al club.

“Haaland es un gran chico, una gran persona; muy simpático. Me ayuda, y me ha ayudado. Siempre está a disposición, para lo que sea. Eso es muy bueno y le agradezco. Me pone muy contento su presente y todo lo que ha logrado”, señaló Álvarez.

Para el cordobés de 23 años, quien se incorporó al City a mediados de 2022, el noruego Haaland es “increíble” en el plano futbolístico, a fuerza de goles y buenas actuaciones.

“No hace falta hablar de las habilidades que tiene dentro de la cancha”, señaló Álvarez.