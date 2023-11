El rio Iguazú permanece inestable y las actividades náuticas en el puerto continúan suspendidas

viernes 10 de noviembre de 2023 | 9:10hs.

El caudal del rio Iguazú continúa inestable, hoy se registra un incremento en el caudal de agua en el rio superior que afecta a los 275 saltos de las Cataratas del Iguazú, no obstante, aún no impacta en el puerto local donde la altura del rio se mantiene en descenso. Esta inestabilidad no permite la habilitación de las actividades náuticas en el puerto local.

Según los datos del monitoreo hidrológico el caudal del rio Iguazú volvió a subir en Cataratas, se creía que el caudal se mantenía en descenso tal como se registró desde el 5 de noviembre cuando alcanzó la cota de 15.600 metros cúbicos por segundo, no obstante, ayer a las 8 de la mañana el rio alcanzó la cota de 7.310 metros cúbicos y comenzó a subir nuevamente llegando a 9.840 metros cúbicos a las 8 de la mañana de este viernes.

Este incremento que se registrará por varias horas más, ya que se estima que llegaría a los 10.500 metros cúbicos, obligo a la empresa concesionaría del Parque Nacional Iguazú lado brasilero a inhabilitar nuevamente la pasarela sobre el salto Santa María que lleva al Mirador Garganta del Diablo por seguridad.

En tanto en el puerto de Iguazú, la situación es opuesta, según los datos brindados por Prefectura Naval Argentina, a las 8 de la mañana de este viernes la cota era de 23 metros bajando, esto se debe a que el vertedero de Itaipú redujo la cantidad de agua posibilitando el escurrimiento de las aguas río abajo. Cabe destacar que se registra un descenso sostenido del rio Iguazu inferior desde el día 6 de noviembre.

A traves de un comunicado la hidroeléctrica informó que “Desde el lunes 6 de noviembre se registra un descenso gradual en los niveles del río Paraná y, en consecuencia, el vertimiento en la Central Hidroeléctrica ITAIPU también se irá reduciendo gradualmente en los próximos siete días, informó la Superintendencia de Operación, dependiente de la Dirección Técnica de la Entidad. De este modo, el promedio para los siguientes días de vertido será de aproximadamente 4.000 metros cúbicos por segundo (m3/s)”.