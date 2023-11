Sergio Massa en suelo misionero

jueves 09 de noviembre de 2023 | 11:46hs.

Sergio Massa, ministro de Economía de la Nación y candidato a Presidente, llegó a la provincia de Misiones con el objetivo de reunirse con empresarios principalmente de las áreas agrícolas. Además se esperan importantes anuncios que beneficiarían al sector turístico.

El candidato a presidente, Sergio Massa, estuvo acompañado por el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, el actual gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, el gobernador electo, Hugo Passalacqua y el vicegobernador electo, Lucas Romero Spinelli.

Carlos Rovira dijo: "le damos la bienvenida a nuestro candidato a presidente, Sergio Massa y a sus acompañantes. La alegría se multiplica al ver los sueños, las esperanzas, hoy jóvenes, hombres y mujeres de la provincia reunidos en este tiempo fundamental a 40 años de nuestra democracia recuperada donde cada uno ha puesto lo que hay que poner para que hoy disfrutemos este tiempo".

"Nos gusta hablar con palabras sencillas pero llenas de significado, hay muchas cosas que no funcionan en el país pero las tenemos que arreglar y es viniendo al terreno el principio de la solución y nos alegramos que hoy estés acá", dijo.

Rovira apuntó que el año se inició en mayo en la que el pueblo misionero eligió a sus nuevos gobernantes, "que son la síntesis de la experiencia, de la firmeza que hay que tener para gobernar en estos tiempos de generación neo que se hacen carne en el país desde la provincia de Misiones. Escuchamos la voz de todos, no importa a quienes votan, sino que importa tender la mano en este momento".

"No nos sentimos integrados los misioneros, estamos lejos de un concepto de país integrado y dinámico y esa es una de las tareas pendientes. Nunca nos hemos quedado en la crítica, esto es el legado que recibimos desde la política y es el arte que recibimos para cambiar la realidad", indicó.

El presidente de la Legislatura dijo que estamos lejos y todo esto lo construimos pese a la diversidad, "estamos prestos a elegir en libertad pero no a cualquier precio porque el precio es remontar esta mochila que no la decidió Sergio, la economía y lo que no funciona no la decidió él. Desde aquí queremos producir con un esquema competitivo y eso esperamos en esta nueva construcción, por eso hemos venido a escuchar y hacernos escuchar en democracia y con una palabra empeñada".

"La grieta va a ser un cambio fundamental pero está en nuestra mente, no podemos vernos como enemigos, no permitamos que a nuestro territorio ingrese el odio, la incompresión y la intolerancia. Nosotros desde aquí llevamos tranquilidad desde la Concordia seguimos nuestros sueños porque sabemos que pueden hacerse realidad. Hasta la Victoria Siempre, a elegir Siempre", culminó.

Foto: Marcelo Rodríguez

Por su parte, Oscar Herrera Ahuad, dijo que esta jornada nos pone un desafío de la Patria, "esta es la verdadera amalgama que reúne los jóvenes de la Política, los que transitamos un tiempo, los que consolidaron este proyecto, los que transpiran la camiseta año tras año para el desarrollo de Misiones".

"Hoy tenemos una gran responsabilidad que está en cuidar lo que venimos haciendo y cumplir con lo que venimos proyectando. Debemos ser escuchados en la Nación, América y en el mundo, no estamos dispuestos a resignar ni un centímetro de nuestro territorio, somos pioneros de la educación disruptiva, robótica, de nuestro Polo de Desarrollo Tecnológico que marca el camino de nuevas generaciones", remarcó.

"Estamos convencidos que con Sergio Massa vamos a potenciar la economía del conocimiento. Mostramos que todo se puede hacer con un Estado presente, con ideas y decisiones, por eso estamos acá y somos exigente con la política, debemos ser realistas en donde estamos y optimistas de nuestro futuro y el de Argentina porque somos una provincia que ha generado una revolución en la salud", acentuó.

El primer mandatario provincial sostuvo que somos una provincia que siempre buscó la paz social, la convivencia democrática que "permite transitar el tiempo electoral con ideas y sin agresiones. Somos una provincia reconocida en sus materias de derechos, somos la provincia que sigue reclamando una igualdad de oportunidades porque aún con todas estas cuestiones es una provincia que crece y toma decisiones".

"Hay que estar en el terreno, caminar nuestras chacras y terrenos y venir a la provincia como lo hizo Sergio Massa en cinco oportunidades para después darnos respuestas como presidente de la Nación. Desde donde estamos vamos a aportar el trabajo, el sacrificio e ideas para una construcción de una Argentina diferente, igualitaria y por sobre todas las cosas que sea Federal, que nos incluya y nos abrace",concluyó.

Foto: Marcelo Rodríguez.

El candidato a Presidente de la Nación, Sergio Massa, en su alocución agradeció la invitación y acentuó que ojalá sea electo en las próximas elecciones, "cuentes conmigo, se que voy a poder trabajar con ustedes. Es muy importante poder acompañar y plantear con claridad qué significa este 19 de noviembre y uno de los acuerdos centrales es el nuevo pacto Federal".

"En un momento en el que definimos que ese nuevo federalismo debe ser con más coparticipación, más inversión y además que tiene que mirar la particularidad de cada una de las provincias. Misiones es el brazo de Argentina ingresando a América del Sur y no entender su importancia geopolítica en materia de desarrollo es no entender que hace falta una mirada integral de nuestra Patria", añadió.

Massa continuó diciendo que aunque la provincia haya votado en contra, "seguiremos estando poniendo en marcha la zona aduanera especial para competir de igual a igual, no nos sentimos más que nuestros hermanos de Brasil o Paraguay pero tampoco menos, queremos competir para toda América del Sur y eso requiere de una inteligencia del Estado en generar herramientas para una nueva industria".

"Queremos además que cada productor reciba el beneficio del nuevo precio de la yerba. Elegimos eliminar la retención a las economías regionales porque creemos que sobre el valor agregado de esos bienes generan más y mejor trabajo para los misioneros", comentó.

El ministro de Economía se refirió a la hermandad que se tiene con Brasil y lo que sería la ruptura de las relaciones con el vecino país, "desde el punto de vista de la integración económica sería un gran perjuicio limitar nuestas fronteras. Nosotros queremos consolidarla porque nuestras fronteras representa un desarrollo social y cultural y además como por ejemplo en Iguazú nosotros estamos pensando en el futuro en términos de frecuencia de vuelos, en el objetivo de instalación de una universidad y siempre integrada a este modelo disruptivo en materia educativa".