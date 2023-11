Milei ratificó que romperá relaciones con Brasil si llega a la presidencia

jueves 09 de noviembre de 2023 | 6:04hs.

En el tramo final de su campaña rumbo al balotaje, en el que se enfrentará a Sergio Massa, el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, reiteró que, si es electo, no se reuniría con su par de Brasil, Lula da Silva, al que calificó como “un comunista” y como un corrupto.

El dirigente de la oposición se expresó de esa manera durante una reciente entrevista que le concedió al periodista peruano Jaime Bayly, uno de los pocos reportajes que dio en el último tiempo, y en el que habló sobre diferentes temas.

En un momento de la conversación, el conductor del programa le preguntó sobre su opinión respecto de diferentes figuras importantes del mundo y, cuando mencionó al mandatario brasileño, el economista rápidamente comentó que es “un comunista”.

Al respecto, el reportero mencionó que, además, el líder del Partido de los Trabajadores “es un corrupto”, haciendo mención a las causas que enfrentó en su país y por las que fue condenado, razón por la cual pasó unos meses en la cárcel: “Obvio, por eso estuvo preso. No me reuniría con él”, agregó Milei.

Esta no fue la primera vez que el libertario anticipó que no estaría dispuesto a mantener un encuentro oficial con su eventual par de Brasil, en caso de convertirse en presidente, sino que ya lo había dicho a mediados de septiembre pasado, durante otra entrevista que le brindó, en esa ocasión, al estadounidense Tucker Carlson.

“No sólo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Lula no entra ahí. Nosotros queremos ser el faro moral del continente. Queremos ser defensores de la libertad, democracia, diversidad. De la paz”, sentenció el actual diputado nacional.

Estas declaraciones le valieron las críticas de su rival electoral, quien sostuvo que cortar vínculos con esas naciones provocaría que “todos se queden sin trabajo” en sectores como el frigorífico, automotriz y oleaginoso.

“Esto de escuchar a candidatos que dicen que quieren romper relaciones con el principal socio económico de la Argentina, y con el segundo, que es China, lo primero que nos lleva a pensar es de qué van a trabajar el 1.200.000 de argentinos que hoy trabajan exportando productos a Brasil. Me parece que hay que ponerlo sobre la mesa a la hora de analizar qué se define cuando se elige a un presidente”, advirtió Massa.

En esta misma línea, ya en agosto último el líder de La Libertad Avanza había asegurado que durante un gobierno suyo “no promovería la relación con comunistas” y, en todo caso, podrán ser “socios comerciales del sector privado”.

En declaraciones a Bloomberg, incluso planteó que “hay que eliminar el Mercosur, porque es una unión aduanera defectuosa y que perjudica a los argentinos de bien”.

“En el fondo, es un comercio administrado por el Estado para favorecer a los empresarios prebendarios, eso no promueve el comercio, lo destruye; eso genera un desvío del comercio, no genera bienestar, genera rentas para los amigos del poder. Es una cosa verdaderamente horrorosa”, consideró.

A su vez, Massa comentó: “Si el 11 de diciembre rompemos el Mercosur y la relación con China, lo primero que tenemos que saber es que vamos a romper con nuestros dos mercados más importantes, entonces, ¿de dónde van a salir los dólares de la dolarización? ¿De verdad creen qué hay acuerdos con fondos de riesgo?”

Su pacto con Macri en la mira

Sobre el acuerdo con Mauricio Macri sostuvo que “no pactó con la casta”, luego de que legisladores de su espacio se manifestaran en contra de la intervención de dirigentes de Juntos por el Cambio en la campaña, y afirmó que el gobierno de Macri “fue un fracaso”. Y acusó a sectores de Juntos por el Cambio de “conspirar” contra su gestión.

“El gobierno de (Mauricio) Macri fracasó porque hizo una alianza heterogénea con la Coalición Cívica, el ala izquierda del radicalismo, es decir, el alfonsinismo o la parte más blanda del PRO que conspiraron contra su dirección”, consideró. No obstante, defendió las posturas del expresidente y aseguró que “tenía las ideas correctas y la dirección, pero tuvo un problema en la velocidad para implementarlas”. Además, destacó la figura como opositor de Macri y aseguró que “la gente subestima su rol patriótico”.

“Yo creo que la gente subestima el rol patriótico de Macri. Él tuvo un gesto de grandeza, que al correrse (de la candidatura presidencial) sacó de la cancha a Cristina Fernández de Kirchner. Él terminó la grieta entre kirchnerismo y macrismo”, indicó.

Luego, el libertario insistió en que “no pactó con la casta”, en alusión al apoyo público de Macri y de la excandidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, que generó fuerte rechazo al interior de LLA, aunque recordó que antes de las elecciones propuso un frente electoral con un sector de JxC. “Una de las cosas que propuse es crear un nuevo espacio, donde viniera el ala duro del PRO, que viniera el radicalismo de línea nacional, es decir, la línea de Leandro N. Alem, que es la liberal y que se formara un espacio donde había una interna donde el que ganaba gobernaba y el que perdía acompañaba”, señaló.



Economistas advierten sobre las ideas de Milei

Un grupo de más de un centenar de economistas de todo el mundo publicaron una carta abierta con fuertes cuestionamientos al candidato de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei, sobre quién consideraron que podría provocar “más devastación en el corto plazo” y “caos social” en caso de ser electo presidente el próximo 19 de noviembre, según publicó el diario inglés The Guardian.

“Si bien las soluciones aparentemente simples pueden ser atractivas, es probable que causen más devastación en el mundo real en el corto plazo, al tiempo que reducen gravemente el espacio político en el largo plazo, generando caos social”, advirtió la carta que cita el diario, entre cuyos firmantes se encuentran economistas de renombre como el francés Thomas Piketty, la india Jayati Ghosh, el serbio-estadounidense Branko Milanovic y el ex ministro de Finanzas de Colombia, José Antonio Ocampo.