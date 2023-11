Almirón dejó de ser el DT de Boca

lunes 06 de noviembre de 2023 | 6:05hs.

Bombazo en Boca: Jorge Almirón renunció anoche a su cargo y dejó de ser el entrenador del primer equipo. Apenas unas horas después de haber arribado al país tras perder la final de la Copa Libertadores en el Maracaná, se comunicó con la dirigencia.



El DT tomó la decisión rápidamente: no ganó ningún título con el Xeneize, aunque estaba en las semifinales de la Copa Argentina. De los últimos 20 partidos que dirigió, solamente ganó tres: entre esos encuentros se suman todos los empates por el torneo continental.



Almirón llamó a Juan Román Riquelme para comunicarle su decisión indeclinable. Si bien tenía contrato hasta diciembre de este año, prefirió cortar su vínculo un día después de la gran final perdida ante Fluminense en el alargue.



La idea del ahora exentrenador de Boca es despedirse mañana del plantel. A partir de ahora, el Consejo de Fútbol del Xeneize debe ponerse en campaña para contratar un nuevo técnico.



Por otra parte, el plantel de Boca llegó ayer por la tarde a la Argentina y un grupo de hinchas lo recibió con cánticos y banderas.



El micro con el plantel de Boca partió hacia el predio que el club tiene en Ezeiza, a unos 15 minutos del aeropuerto de Ezeiza, y allí los jugadores se fueron a sus casas. En principio, en la jornada de hoy retomarán los entrenamientos.



Efecto Maracaná

Tras la dura caída en la final y la salida de Almirón, ahora los interrogantes se centran en los futbolistas.



Fabra, un jugador muy valorado por Juan Román Riquelme, se puso por propia iniciativa en estado de revisión con su insólita expulsión en el tiempo agregado de la final, lo que le impidió a su equipo jugar con superioridad numérica para revertir el 1-2 en el último cuarto de hora.



El colombiano quedó como el gran apuntado por los hinchas, lo que pone en duda la continuidad de su ciclo en el club, iniciado en 2016. No es la primera vez que recibe una tarjeta roja infantil. También había sido expulsado en la semifinal revancha con Santos, en Brasil, que significó la eliminación en la Libertadores 2020.



Los referentes del plantel quedaron molestos con la actitud de Fabra, a quien le restan dos años más de contrato. “A veces reaccionamos mal como le pasó a Frank. Una pena porque no pudimos aprovechar el hombre de más que tuvimos en ese cortito plazo, sabiendo que teníamos 15 minutos del segundo tiempo del alargue para hacer otra cosa”, afirmó el misionero Sergio Romero, capitán en el Maracaná.



Paralelamente, Barco tiene muchas posibilidad de emigrar del club a fin de año para seguir su carrera en el exterior.



El juvenil de 19 años, reemplazado en el segundo tiempo por Luca Langoni, no tuvo un buen partido después de una semana en la que fue preservado por una molestia muscular que le impidió llegar en plenitud a la final.



A diferencia de lo que sucede con Fabra, el Colo Barco es el jugador más mimado por los hinchas de Boca, un mérito que se ganó en apenas seis meses tras la decisión de Almirón de subirlo de Reserva a Primera.



Otros dos jugadores de Boca con próximo destino europeo son Ezequiel Fernández y Cristian Medina, quienes podrían seguir los pasos de Alan Varela, vendido este año al Porto de Portugal.



Por otra parte, el arquero Javier García (36), el defensor Facundo Roncaglia (36) y el mediocampista Diego “Pulpo” González (35) terminan sus contratos el 31 de diciembre y casi con seguridad marcharán de Boca.



La nueva obsesión

Frustrada una nueva chance de alzar la ‘séptima’, el Xeneize se concentrará hasta finales de año en una nueva obsesión: asegurar su participación en la Copa Libertadores 2024, objetivo para el que dispone tres vías de acceso.



La primera es la consagración en Copa Argentina, en la que se encuentra clasificado a semifinales. La segunda opción es llegar por la tabla anual, que entrega cupos de Libertadores a los equipos situados entre el segundo y cuarto lugar. De momento, Boca se ubica séptimo con 55 unidades, en zona de Copa Sudamericana.



La tercera posibilidad, muy improbable, sería consagrarse campeón de la Copa de la Liga de Profesional.

43

Son los partidos que dirigió Almirón en el Xeneize. Ganó 17, empató 13 y perdió 13. En los dos Superclásicos que disputó fue derrotado: 1-0 en el Monumental y 2-0 en la Bombonera.