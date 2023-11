Faltos de gol

lunes 06 de noviembre de 2023 | 6:06hs.

Todo estaba listo para una tarde redonda en Villa Sarita. Buen clima, buen acompañamiento de la hinchada y el regreso de varios jugadores de épocas gloriosas.



Solamente faltaron el fútbol y los goles en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira en el debut de Guaraní en el torneo Regional Federal. Fue 0-0 ante Nacional de Puerto Piray, en la 2° fecha de la zona 2 de la región Litoral Norte.



Jonathan Schunke y Enzo Bruno volvieron a ponerse la camiseta franjeada. Manuel Dutto nuevamente se sentó en el banco de suplentes y la Franja presentó un equipo con nombres que prometen, pero que no encontraron los caminos para romper el cero.



Desde el inicio estuvo claro que Nacional iba a cederle la pelota al local y a esperar dos cosas para tratar de convertir. Un error en la defensa o un remate desde lejos. De hecho, a lo largo de los 90 minutos, Iván Gorosito no tuvo ningún mano a mano contra los jugadores del equipo de Puerto Piray.



Con los del Alto Paraná muy metidos en el fondo, a Guaraní le costó encontrar espacios cerca y dentro del área rival. Cristian Campozano y Yamil Cáceres quedaron siempre muy juntos y Enzo Bruno tuvo que bajar demasiado a buscar la pelota para comenzar los ataques.



Nicolás Fassino, recién recuperado de una molestia, se hizo cargo del mediocampo, pero el planteo de Nacional privó a los laterales franjeados de sumarse con más frecuencia en ataque y de que el ‘5’ tuviese opciones de pase.



Entonces, todo se hizo monótono. La Franja buscaba con centros cruzados, que no siempre llegaban a buen puerto. Nacional, por su parte, tuvo la más clara de la primera parte, cuando Brian Inzaurralde la peinó y la pelota se fue al lado del palo de Gorosito.



En el complemento Dutto movió el banco y tuvo un poco más la pelota, aunque nuevamente a Guaraní se le hizo difícil encontrar los espacios para que los delanteros queden mano a mano con Juan Mendoza. Jonathan Schunke tuvo su vuelta a Guaraní y fue uno de los más buscados a la hora de cabecear en el área rival. Foto: Dennis Prieto

Enzo Bruno tuvo la apertura del marcador, pero su tiro libre se fue apenas arriba del travesaño y sobre los 29’, y tras una serie de pases, Francisco De Souza se la bajó a Yamil Cáceres en el área. El ex Nacional ensayó una pirueta y la pelota pegó en el travesaño.



Con un Guaraní adelantado y un poco cansado, Nahuel Melgarejo tuvo las dos mejores situaciones de la visita con dos remates desde afuera del área. Al primero Gorosito lo mandó al córner y el segundo pegó en la red, pero del lado de afuera.



Después no hubo mucho más en Villa Sarita. Guaraní se fue con bronca, porque tiene claro que cada punto perdido en casa puede costar caro a futuro, mientras que los del Alto Paraná festejaron el empate casi como una victoria.



El próximo fin de semana, Guaraní visitará a Central Iguazú en la ciudad de las Cataratas con la misión de ganar para quedar en la cima del grupo y así acercarse al primer objetivo: la clasificación a la siguiente fase.



Por su parte, Nacional tendrá fecha libre el próximo fin de semana y recién volverá a jugar tras las elecciones presidenciales del 19 de noviembre. El conjunto de Puerto Piray será visitante ante Central Iguazú en la 4ª fecha a fin de mes.