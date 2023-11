Revuelo en Boca por un polémico tuit del Patrón Bermúdez con la Libertadores

lunes 06 de noviembre de 2023 | 6:01hs.

Horas después de que Boca perdiera la chance de levantar la séptima Copa Libertadores de su historia, se armó revuelo en redes sociales entre el pueblo Xeneize por un polémico tuit de Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol, con el trofeo de América.



Ayer por la tarde, cuando aún no había pasado un día de la dura derrota, el exfutbolista colombiano, dos veces campeón de América con el Xeneize y una del mundo, subió a su cuenta de X (Twitter) una imagen sosteniendo el trofeo junto a Fred, exfutbolista brasileño de Fluminense. Ambos fueron los encargados de presentar el pasado sábado la copa en la previa a la definición.



Además, la foto estuvo acompañada por un video en el que no sólo se ve al exdefensor saliendo al campo de juego del Maracaná con el trofeo, sino también ofreciéndolo a los hinchas. Sin embargo, el Patrón no escribió ningún mensaje ni hizo alusión a nada en particular, pero eso no evitó que el posteo se viralizara.



La publicación enseguida se llenó de interacciones y varios hinchas de Boca le comentaron el tuit criticandolo. “Innecesario”, “¿qué hacés?” y hasta “te amo, pero me parece que no es momento”, fueron algunas de las respuestas que recibió. ¿Repercutirá puertas para adentro?.