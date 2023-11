domingo 05 de noviembre de 2023 | 6:01hs.

Darío Benedetto habló luego de la derrota de Boca en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense en el Maracaná y llevó calma tras una nueva frustración personal y colectiva luego de no poder conseguir la tan elusiva séptima conquista continental para el Xeneize.

“La verdad que es difícil hablar en estos momentos. Creo que el grupo hizo un desgaste muy grande durante toda la Copa y soñábamos con esto. No se pudo dar. Nos vamos muy tristes. Nada que reprocharse”, expresó el delantero que ingresó desde el banco por el uruguayo Cavani.

“Sabíamos que esto era un sueño para nosotros. No se pudo concretar. Agradezco a mis compañeros el desgaste que hicieron durante toda la Copa”, agregó el delantero de 33 años.

“Bronca, mucha tristeza. Agradecerle a la gente el apoyo incondicional de siempre. Se vieron hasta acá y quedó gente afuera, hicieron la mayor movilización de los últimos tiempos y simplemente pedirles perdón y agradecerle el apoyo de siempre. Es difícil hacer un análisis caliente con esta tristeza”, comentó el Pipa.

En cuanto a un análisis del duelo, Benedetto destacó la labor del rival y volvió a pedirle disculpas al público xeneize que hizo el viaje desde Argentina a Río de Janeiro.

“El ganador es Fluminense, no hay otra. Nosotros hicimos todo el esfuerzo posible hasta el último minuto, por eso no hay nada que reprocharse ninguno. Te vuelvo a repetir, pedirle disculpas a la gente, hicimos un esfuerzo enorme durante toda la Copa. Era un sueño para nosotros poder ganar esta Copa pero no se pudo dar, hay que seguir”, cerró.