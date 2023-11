El territorio Fun

domingo 05 de noviembre de 2023 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 La Morocha - Luck Ra; BM

2 Baby hello - Rauw Alejandro; Bizarrap

3 El amor de mi vida - María Becerra; Los Ángeles Azules

4 No se ve - Emilia; Ludmilla; Zecca

5 Dance the night -

Dua Lipa

6 Vagabundo - Manuel Turizo; Yatra; Beéle

7 Salgo a bailar- Emilia; FMK

8 Me enteré - Tiago PZK; Tini Stoessel

9 Rauw Alejandro: Bzrp Music Sessions, Vol. 56 - Bizarrap; Rauw Alejandro

10 Vampire - Olivia Rodrigo



Descifrar el mensaje, la nueva tendencia

Un nuevo lenguaje se está haciendo tendencia en redes sociales, se trata de o22 que implementa un código alfanumérico que entienden algunas personas, especialmente en TikTok e Instagram.

Como todo tipo de comunicación tiene su variación y en este caso la regla es que la letra inicial sea la ‘o’, para luego acompañarla de un número, que es el encargado de dar el significado y diferenciar el código.

El uso de este concepto, que se ha viralizado en los últimos días, es que cada código represente una letra, que, por ejemplo, podría significar la inicial del nombre de la persona que le gusta a alguien.

De esta forma, o22 representa la letra ‘a’. Aunque esto no quiere decir que o23 sea la ‘b’, sino que la combinación es mucho más compleja, con el objetivo de tener una forma de comunicación diferente a los demás.

Actualmente, hay videos que explican cómo funciona este lenguaje y cómo se representa cada letra.



Call of Duty: Mobile celebra su aniversario con recompensas y mucho contenido

La Temporada 10 trae consigo un modo de juego que promete ser innovador. Su nombre es Guerra Terrestre: Irrupción y es un modo diseñado exclusivamente para Call of Duty: Mobile.

Con un fascinante nuevo mapa isleño llamado Memnos, se podrá participar en emocionantes partidas multijugador o en misiones en solitario llenas de acción.

El Aniversario viene cargado de recompensas para todos los jugadores. El Pase de Batalla brindará la oportunidad de desbloquear hasta 50 niveles de contenido gratuito y premium. Entre las recompensas, se encontrarán nuevos Operadores como Ether - Bird of Paradise, David Mason - Maestro y Beatrice - Midnighter, así como armas como la Bruen MK9 LMG, la devastadora racha de puntos Gunship, Proyectos de armas, Tarjetas de Visita, Amuletos, Puntos Call of Duty y muchas sorpresas más a lo largo de la temporada.

Selena Ferreyra y Abril Suncheski.

Natalia Contreras y Marcela Duarte.

Victoria Vedoya y Josefina Mosqueda.

Lucas Díaz y Agustín Koch.