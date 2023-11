Excarcelaron a dos de los ex policías condenados por el brutal homicidio de Hugo Wasyluk

viernes 03 de noviembre de 2023 | 12:57hs.

A menos de dos años de la sentencia por el brutal homicidio de Hugo Miguel Wasyluk (38), esta mañana dos de los implicados fueron beneficiados con la excarcelación extraordinaria bajo caución juratoria y recuperaron la libertad.

Dicha medida obedeció a los ex oficiales Jorge Antonio Heijo y Wilson Ricardo González, quienes el 14 de diciembre de 2021 fueron condenados a 8 y 5 años de prisión, respectivamente.

La excarcelación fue solicitada por los defensores particulares Eduardo Paredes y Ramón Butof, lo que fue avalado por el Tribunal Penal Uno de Oberá.

Para el otorgamiento del beneficio se tuvo en cuenta que sentencia aún no se halla firme y está en trámite el recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que podría atenuar las penas.

El Tribunal entendió que los implicados tampoco tendrían posibilidades de entorpecer a la justicia ya que el hecho ya fue juzgado. Tampoco habría riesgo de fuga ya que en poco tiempo podrían acceder a la condicional.

En ese contexto, la excarcelación fue firmada y elevada hoy a las autoridades de la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, por lo que antes del mediodía Heijo y González recuperaron la libertad.

Vale recordar que ambos, según se probó en el juicio oral, integraron la patrulla de la comisaría de Villa Bonita que detuvo a la víctima, aunque no habrían participado de la golpiza.

En consecuencia, fueron condenados por no evitar la tortura -siendo competentes para ello- y encubrimiento.

Además, les impusieron la inhabilitación perpetua para desempeñarse en cargos públicos y para tener o portar armas de todo tipo.

Restricciones

La disposición del Tribunal Penal Dos de Oberá también fija una serie de restricciones para Heijo y González.

Por ejemplo, deberán “evitar acercarse a los familiares de la víctima y abstenerse de realizar cualquier actitud provocativa; fijar domicilio dentro del radio del Tribunal, denunciando el real y las circunstancias de trabajo o estudio que puedan imponerle ausencia del mismo por más de 24 horas”.

Tampoco podrán salir del país ni salir del territorio de la provincia de Misiones “sin expresa autorización del Tribunal, debiendo concurrir mensualmente, del 1 al 10 de cada mes, ante el Juzgado de Paz con jurisdicción sobre su domicilio, a fin de comunicar su permanencia en el lugar, debiéndose librar oficio a tales fines a la dependencia judicial respectiva, como así también a la Dirección Nacional de Migraciones”.

En tanto se ordenó que deberán “presentarse a todo llamado del Tribunal de la causa y cumplir fielmente las condiciones impuestas, todo ello bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo se revocará la excarcelación extraordinaria”.

Caso icónico

El homicidio de Hugo Miguel Wasyluk constituye un caso icónico de la violencia institución de la provincia de Misiones.

En el juicio fueron juzgados policías de Villa Bonita y Oberá y la máxima pena alcanzó al ex sargento Pedro De Mattos, el ex cabo Carlos Antonio Gómez y el ex agente Ricardo Javier Rodríguez, condenados a la pena de prisión perpetua, es decir que deberán cumplir 35 años de cárcel.

Para el Tribunal Penal integrado por Francisco Aguirre, José Pablo Rivero y Jorge Villalba, los tres ex policías de la Comisaría de Villa Bonita fueron quienes torturaron a Wasyluk y le produjeron las lesiones que le costaron la vida.

Las condenas impuestas a los cinco ex policías de Villa Bonita, responsables de la detención de Wasyluk la noche del 25 de abril de 2011, coincidieron con lo que oportunamente solicitaron los fiscales Myriam Silke y Elías Bys, como también los querellantes particulares Rafael Pereyra Pigerl y María Vannela Vignolles, en representación de la madre y el hijo de la víctima.

En cambio, el criterio del Tribunal fue diferente respecto a las responsabilidades de quienes prestaban servicio en la Seccional Primera de Oberá, en una de cuyas celdas Wasyluk fue hallado muerto en los primeros minutos del 27 de abril de 2011.

Para la fiscalía y la querella el jefe de la citada dependencia y subalternos minimizaron el cuadro del detenido y se desentendieron de sus pedidos de auxilio durante las 27 horas que agonizó en el lugar. Por ello habían solicitado penas de prisión.

De todas formas, el comisario mayor retirado Miguel Ángel Espíndola -quien era el jefe de la Primera- y sus subalternos Carlos Ariel Lentini, Hugo Ariel Basaraba, Roxana Andrea Harasimezuk, Alejandro Fabián Núñez, Luis Alberto Silva y Gustavo Javier Fontana fueron beneficiados por aplicación del “In dubio pro reo” o beneficio de la duda, por lo que resultaron absueltos del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Con relación al médico policial José Orlando Morales (ya retirado), para quien las partes acusatorias pidieron la máxima multa e inhabilitación, el Tribunal declaró extinguida la acción penal por prescripción.