Vuelve La Chupetona

viernes 03 de noviembre de 2023 | 1:13hs.

Después de seis años sin tocar se reúne otra vez La Chupetona, la banda posadeña que tiene al humor como código esencial para sus propias canciones y que regresará para un recital el próximo 2 de diciembre, en un local de Tambor de Tacuarí al 3155.

Con casi 25 años desde su formación a fines de la década del 90, La Chupetona supo hacerse un lugar gracias a que sus recitales siempre fueron garantía de un show no solo de música sino también por sus disfraces, además de las ocurrencias e intervenciones acrobáticas de su cantante, Miguel Allou, actualmente entrenador y profesor de Educación Física. Aunque también había oportunidad para que el baterista Raúl Medina – también profesor pero de música y artes marciales- intervenga con su cuota de improvisados chistes.

Ambos visitaron los estudios de Radioactiva el miércoles y, además de hacer un acústico para “Acá te lo contamos”, contaron cómo es el presente renovado de la banda que continúa con el tecladista Marcelo El Abuelo Pérez pero que además sumó a Cristian Benítez y el Chino Villalba, guitarrista y bajista respectivamente de otro viejo grupo posadeño: Comunes y Ocurrentes.

“Siempre lo veíamos a Cristian en los recitales de La Chupetona, infaltable”, dijo Raúl. “Y el Chino tocaba en -otra banda llamada- La Vieja Carnicera”, indicó por su parte Miguel. “No está tan lejos de lo que tocamos nosotros y Cristian es un muy buen músico, se adapta muy bien. Se va a disfrazar, lo que siempre soñó (risas)”, completó Raúl.

En tanto, los hermanos Gruber que tocaban el bajo y la guitarra para La Chupetona, decidieron no ser parte de este regreso. “Los muchachos no estaban pudiendo integrar la banda nuevamente. Por cuestiones laborales dijeron que por ahora no. Pero no está cerrado”, apuntó al respecto Raúl. “Cuesta cuando una ya tiene sus cosas. La banda es el arte de combinar los tiempos. Ahí es cuando ocurren los desfasajes”, añadió.

Con canciones que aluden a personajes o historias propias, el cantante se vio obligado a -con el tiempo- cambiar algunas de las letras originales para evitar cualquier susceptibilidad. “Hay cosas que no se pueden decir”, reconoció Miguel. No obstante, apuntó que “para mí las cosas no pasan por las palabras sino por las acciones que uno hace en su vida. Nosotros creo que somos correctos. No somos ni narcotraficantes ni estamos por ahí haciendo maldades a la gente. No nos burlamos de nadie, no es bullyng. Pero hay que cuidar las cosas porque nosotros también somos docentes”.

“Hay que buscarle la vueltita para transmitir buena onda”, dijo por su parte Raúl. “Si a nosotros nos iban a ver los heavy metal, las familias: va mas allá de colores y estilos. Justamente, La Chupetona no tiene un estilo. Lo que más suena por ahí es el ska, el reggae, pero siempre con la base del rock”.