Nafta: aumento, congelamiento y normalización

jueves 02 de noviembre de 2023 | 11:15hs.

Los carteles de las estaciones de servicio arrancaron la jornada de ayer con un nuevo cambio en los precios. Tal como se venía previendo, a causa del fin del congelamiento de precios, los surtidores incrementaron alrededor de un 9% los valores de sus productos. En Misiones este aumento se vio reflejado primero en las estaciones YPF y luego en las demás firmas.

El incremento se dio tras expirar el acuerdo firmado entre las petroleras y el Ministerio de Economía en agosto que congeló los valores tras una suba de 12,5% en la semana posterior a las Paso.

Sin embargo, a media mañana de ayer, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, realizó una conferencia de prensa para anunciar un nuevo congelamiento de los precios de combustibles.

Nuevo congelamiento

El ministro Massa anunció ayer que el gobierno prorrogó el congelamiento del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ISL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono hasta febrero de 2024, para evitar una escalada en los precios, pero reclamó a las petroleras que no perjudiquen el mercado interno a costa de obtener una mayor ganancia en exportaciones.“El congelamiento del Impuesto a los Combustibles Líquidos es un mecanismo por el cual el Estado no aumenta su participación en los impuestos para que la nafta no aumente más. Quiere decir que resignamos recursos del Estado y dejamos de cobrar impuestos a efectos de que la nafta no aumente más de lo debido”, explicó.

Vecinos de Montecarlo se acercaron a cargar con bidones. Foto: graciela gonzález

En ese sentido, Massa aseguró que “cada vez que tengamos que resignar el cobro de impuestos del Estado Nacional para mejorar la competitividad en precios o para defender el bolsillo de los argentinos, lo vamos a hacer”.

El ministro aseguró que escuchó “pedidos de aumento del 40%, 20% y 10%”, pero que éstos estaban “muy por encima de la realidad” que el sector petrolero “necesita a los efectos de seguir invirtiendo”. Subrayó que el gobierno tendrá “firmeza para que no haya abusos en la economía doméstica”. En ese marco, recordó que el sector ya se encuentra beneficiado por el Estado “con un tipo de cambio diferencial para exportaciones y un descuento de impuestos para las importaciones para la producción”.

“Sabemos que es uno de los sectores más importantes para la competitividad económica y para la estrategia de Argentina para acumular reservas, pero no puede pasar a costa del bolsillo de los argentinos”, enfatizó e invitó a las empresas a rediscutir “los márgenes que garanticen mantener los niveles de inversión” y que, al mismo tiempo, “cuiden el bolsillo de los argentinos”.

Además, aseguró que la situación crítica con el abastecimiento de los combustibles se ha normalizado pero que el gobierno se mantendrá alerta ante situaciones de especulación, al tiempo que cuestionó a la oposición por pedir la liberación de precios. “Entiendo que con esta garantía de abastecimiento que han planteado las petroleras, la situación crítica se ha superado pero vamos a estar atentos porque no vamos a permitir que, sobre la base de incrementar un poquito más su ganancia exportando, terminen perjudicando a los consumidores argentinos”, manifestó Massa en un mensaje grabado en el Palacio de Hacienda, difundido ayer.

Es que en las últimas semanas se reflejaron faltantes en los combustibles en todo el país, lo que -según la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha)- se normalizaría desde ayer. No obstante, en la localidad de San Pedro, por ejemplo, aún persistía el desabastecimiento ayer (ver pág. 4).

El aumento

En Posadas, Montecarlo, Eldorado, Jardín América e Iguazú se registraron aumentos en la estación de servicio nacional, YPF desde primeras horas de la mañana. Luego, fueron cambiando también otras firmas de surtidores.

Así, en Posadas la nafta súper en la YPF pasó de $311 a $341, la Infinia costaba $393 y pasó a valer $431, la Infinia diesel estaba $438 y pasó a valer $460, el diesel 500 valía $337 y pasa a valer $369.

En Montecarlo, desde la primera hora de ayer aumentaron los precios del combustible en la YPF de la Cooperativa Agrícola, pasando la nafta súper de $315 a costar $345, la Infinia de $398 a $436, el gasoil de $347 a $380 y el gasoil Infinia de $450 a $493. Hasta anoche la YPF sólo contaba con Infinia diesel y desde hace ya varias semanas hay faltante de combustibles.

También así, se modificaron los precios de la estación de servicio Shell de esa localidad, donde la súper pasó de costar $419 a $461, la nafta V-Power de $489 a $538, el gasoil de $439 a $483 y el gasoil V-Power de $519 a $571. Sin embargo, aún no se normalizó la distribución de combustibles en ninguna de las dos estaciones de servicio de la localidad. Por ello, la fila para cargar llegó a las cinco cuadras y mucha gente a pie también se sumó a la fila con bidones.

En la localidad de Eldorado, en tanto, en la estación YPF se registraron los mismos incrementos que en Montecarlo.

La Shell en Jardín América actualizó sus precios también ayer. Por lo tanto, la nafta súper pasó de $444,80 a $493,50, V-Power de $473,90 a $513.50, Diésel Evolux disminuyó de $439,90 a $434.90 y Diésel V-Power aumentó de $459,90 a $479,90.

En la Axion Energy todavía no se modificó el valor tanto en nafta como gasoil pero en dicha estación de servicio hay por el momento solamente nafta súper. La YPF en tanto, permanece sin combustible desde el martes. Aún así, en la mañana de ayer se dio a conocer los nuevos precios en sus productos. La nafta súper que costaba $315 pasó a $345, la Infinia de $398 a $436, la Infinia diesel pasó de $450 a $493 y la Infinia Ultra de $347 a $380.