"Marchamos porque creemos que hubo abandono de persona y hasta ahora no sabemos nada"

miércoles 01 de noviembre de 2023 | 18:53hs.

Familiares, amigos y vecinos de Exequiel Barbosa (23), el joven de la localidad de San José que fue encontrado sin vida el pasado 17 de octubre en una celda de la Comisaría Primera de esa localidad tras haber sido detenido por “resistencia a la autoridad”, marcharon de forma pacífica en la mañana de este miércoles para reclamar justicia y pedir respuestas sobre la causa de muerte de la víctima.

La convocatoria que comenzó a las 8, contó con cientos de personas que sostenían carteles que además de pedir justicia por Exequiel, reclamaban “basta de maltrato” por parte de la autoridad. Lo último, sosteniendo que, si bien la autopsia determinó que Barbosa falleció “de forma natural”, esto no es veraz. Sino que el accionar de la Policía pudo haber influenciado su muerte.

“Creemos que hubo abandono de persona y hasta ahora no sabemos nada. Por eso marchamos”, expresó Tamara-hermana de Exequiel-, en diálogo con El Territorio. A su vez, indicó que “cuando fui a preguntar porque lo habían detenido sólo me dijeron por resistencia de la autoridad. Pero no me respondieron mucho”.

“Nosotros nos enteramos por llamada que mi hermano estaba muerto, cuando nuestra abogada les llama y le contestan que hubo un problema y que mi hermano amaneció muerto”, contó Tamara, quien fue una de las manifestantes que pidió respuestas y se mostró en contra de “la tortura, la detención arbitraria e ilegal y la negación de la asistencia médica”.