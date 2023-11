Foto para la historia

miércoles 01 de noviembre de 2023 | 6:01hs.

Augusto Servello obtuvo ayer la presea de bronce en la modalidad florete individual masculino de la esgrima de los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023 e hizo historia.

El esgrimista misionero, de 22 años, cayó en una de las semifinales con el estadounidense Nick Itkin, actual subcampeón mundial, por un amplio 15-4.

“Itkin es más alto y tenía que encontrar la distancia. Él es una inminencia, hoy no pude estar a su nivel. Compitió muchísimo mejor que yo. Me faltó un poquito más, tampoco estoy lejos”, expresó en declaraciones a TyC Sports.

En la etapa clasificatoria, por el grupo C, Servello cayó en el primer lance ante el puertorriqueño Carlos Padua Rodríguez (4-5) y luego se recuperó ante el chileno Gustavo Alonso Alarcón (5-4).

En el tercer combate, el misionero, ganador de la medalla de oro en esta misma división en los Juegos Sudamericanos Asunción 2022, perdió por 5-2 con el canadiense Blake Broszus.

Augusto fue el único medallista argentino en la jornada de ayer. Prensa COA

Servello venció en el cuarto lance al colombiano Jorge Murillo Díaz por 5-3 y luego perdió con el brasileño Guilherme Amaral, por 2-5.

Ya en tabla de 16, el posadeño superó en forma ajustada al bonaerense de Lomas de Zamora, Nicolás Marino, por 15-14.

Y en cuartos de final, el medallista argentino consiguió su triunfo más convincente de la jornada, al doblegar al local Leopoldo Alarcón Román, por 15-7.

La medalla de oro quedó para el estadounidense Itkin, quien derrotó en la final a su compatriota Miles Chamley, por 15-6.

“Estoy muy contento, es hago histórico que se no daba en mucho tiempo esta medalla en florete masculino. También estoy un poco aliviado estos meses fueron bastante intensos de entrenamiento y cuando se llega al objetivo se siente calma”, compartió tras la presea.

Augusto, nació en Posadas y fue adoptado por una familia de Buenos Aires por lo que se crió en la capital del país, pero siempre destaca sus orígenes en la Tierra Colorada. Actualmente reside en Italia.

“Pesa el tener que rendir lo que todo el mundo espera, o al menos a mi me pesa -risa-, porque me estaban viendo mis familiares, pero siempre me acuerdo que estoy haciendo lo que me gusta y lo hago por mi. Claro que no me gusta perder para nada, pero estoy contento que mi mamá me vino a ver y la medalla es para ella”, finalizó Servello.