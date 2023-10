Messi se quedó con su octavo Balón de Oro

martes 31 de octubre de 2023 | 6:06hs.

Lionel Messi consiguió ayer su octavo Balón de Oro, galardón obtenido en base a la obtención del Mundial de Qatar 2022, entregado por la revista France Football en el Théâtre du Châtelet, frente al río Sena, en París, Francia.

“Agradecer a la gente que me votó, que me hizo el ganador del premio. Eso viene de la mano de lo obtenido con la Argentina y es en representación de todos. Es un regalo del cuerpo técnico, compañeros y de la Argentina”, indicó Messi en el estrado.

Lionel ganó el octavo Balón de Oro de una brillante colección que inició en el año 2009 y tuvo continuidad en 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021. Detrás del diez argentino quedaron el noruego Erling Haaland (segundo) y el francés Kylian Mbappé (tercero).

Martínez recibió el Trofeo Lev Yashin en manos de su padre Beto. Fotos: ap

“Hoy me toca estar desde otro lado. Estuve muchos años viniendo a esta gala, pero ahora veo jóvenes como Kylian y Erling que no tengo dudas que van a acceder pronto a este premio”, agregó.

“Nunca soñé llegar a tanto, lo dije muchas veces, estuve en el mejor club y en el mejor equipo del mundo y he pasado mucho malos momentos con la Selección, pero estoy orgulloso de no haber bajado los brazos y de conseguir la Copa América y el Mundial, que era lo único que me faltaba”, dijo suelto y muy genuino.

El mejor futbolista del mundo llegó a esta gala como el gran favorito a ganar el premio máximo y continúa liderando el palmarés histórico del mismo, muy por detrás aparecen el portugués Cristiano Ronaldo, con 5; los neerlandeses Johan Cruyff y Marco Van Basten y el francés Michael Platini, todos con tres.

El campeón del mundo se mostró distendido; atrás, David Beckham.

A las 16.20, hora argentina, el rosarino pisó la alfombra roja acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro, los niños que luego subieron al escenario para compartir allí arriba con él por primera vez las mieles de otra jornada gloriosa e inolvidable .

Y una hora después el ex futbolista inglés David Beckham hizo el anuncio de la nueva consagración.

Además, el capitán de la Scaloneta recibió el trofeo y no escatimó palabras sobre el día del cumpleaños 63 de Diego Maradona, que murió en 2020.

El brasileño Vinicius Junior, de Real Madrid, recibe el premio Sócrates.

“Quiero hacer la ultima mención a Diego. Hoy -por ayer- es el cumpleaños y no hay mejor lugar para decirle feliz cumpleaños, rodeado de jugadores, entrenadores y como le gustaba y donde quieras que estés, feliz cumpleaños, esto es para vos y lo comparto con vos y toda Argentina”, indicó Messi en sus palabras tras recibir el galardón en manos del inglés.

El mejor arquero, el Dibu

Por otra parte, Emiliano Martínez fue elegido como el mejor arquero de la temporada 2022-23 y se quedó con el premio Lev Yashin en la gala del Balón de Oro.

A la espera del galardón principal, se conoció el reconocimiento a una de las figuras de la selección argentina en el Mundial de Qatar.

El Dibu fue clave en toda la Copa del Mundo, sobre todo en las más difíciles: los cuartos de final ante Países Bajos, en la última jugada de la final ante Francia y en los penales que atajó para definir la serie.

El marplatense, también considerado el mejor arquero del año 2022, se convirtió en el nuevo ganador del premio Lev Yashin, un homenaje al arquero soviético que nació en Moscú en 1929 y obtuvo el Balón de Oro en 1963. Él fue el único en conseguirlo, por eso lleva su nombre la distinción.

Emi Martínez expresó en la gala: “Esto es un mimo a mi carrera. Lo importante es ganar en grupo y lo mayor ya lo gané”.

Didier Drogba, ex futbolista y presentador en la ceremonia, pidió silencio ante las silbatinas y le preguntó a Dibu si contra Francia había sido su mejor atajada: “Viendo la repetición, sí, lo fue. Habíamos hecho un gran partido hasta el minuto 75, Kylian (Mbappé) hizo un partidazo, levantó a Francia y Argentina lo sacó adelante. La de Kolo Muani fue tan rápido que ni sabía quién había pateado”.

Por último, el arquero cerró con un mensaje para los competidores de terna: “Es un orgullo, Ederson y Bono, por ejemplo, son arqueros que yo admiro mucho y los sigo”.

Respecto a los dos restantes argentinos que fueron nominados en esta gala, el Toro Lautaro Martínez cerró en el puesto 20, mientras que Julián Álvarez fue séptimo en la elección final. Además, el Dibu Martínez se ubicó en el puesto 15 de la premiación al mejor de todos.