El "Dibu" Martínez ganó el premio al mejor arquero en el Balón de Oro

lunes 30 de octubre de 2023 | 18:17hs.

El Dibu Martínez fue uno de los grandes responsables de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Y este lunes, en la gala del Balón de Oro, el arquero fue reconocido como el mejor arquero, recibiendo el premio Lev Yashin. El galardón se lo entregó su papá.

¿Quién mejor para entregar el Yashin Trophy al Dibu Martínez por ser el mejor arquero del mundo?



Su padre Alberto 💙ðŸ¤Âpic.twitter.com/wpVvEABpYZ — Diario Olé (@DiarioOle) October 30, 2023

"Una sorpresa, me sigue a todos. Sin mis compañeros de Selección ni de Aston Villa, no sería posible. Es un mimo a mi carrera, lo importante es ganar en grupo, mi familia. Tengo dos hijos hermosos, mi hermano, mi viejo", señaló en el escenario. A su vez, quedó en el decimoquinto lugar de la votación general.

Brevemente, en medio de algunos abucheos, recordó su atajada en la final contra Francia: "Eran los anteriores campeones del mundo. Habíamos hecho un gran partido, Kylian (Mbappé) hizo un partidazo, levantó a Francia. Argentina jugó bien en el tiempo extra, Leo (Messi) puso a Argentina adelante y nos empató Kylian. Yo no sabía quién me había pateado. Me hubiera encantado que lo terminara Lautaro (Martínez) con el gol de cabeza".

Y tuvo palabras afectuosas para los otros arqueros: "Mirando a esos fenómenos, son un orgullo. Son arqueros que admiro mucho. Marc (Ter Stegen), Bono que no está. Yo los sigo mucho".

El Dibu compitió por el premio Lev Yashin frente a Bono (Sevilla y Al-Hilal), Onana (Inter y Manchester United), Thibaut Courtois (Real Madrid), Ederson (Manchester City), Dominik Livakovic (Fenerbahce), Mike Maignan (Milan), Aaron Ramsdale (Arsenal), Brice Samba (Lens) y Marc Ter Stegen (Barcelona).